"BBB 26": Juliano Floss atende terceiro Big Fone da semana, e Jonas vai ao Paredão após voto em consenso

Influenciador atendeu o último Big Fone da dinâmica da semana. Manoella Mello / Globo

Juliano Floss atendeu o terceiro Big Fone da dinâmica que coloca um brother no próximo Paredão do Big Brother Brasil 26. O telefone tocou durante o programa ao vivo deste sábado (31).

Ao lado de Babu e Marcelo, o influenciador compõe o trio que atendeu o Big Fone ao longo da semana e, em consenso, indicou o gaúcho Jonas ao Paredão deste domingo (1º).

Na última sexta-feira (30), pela manhã, Babu atendeu o primeiro Big Fone da dinâmica. A corrida até o telefone terminou com a expulsão de Paulo Augusto, após o brother empurrar Jonas no trajeto. À noite, durante o programa ao vivo, o telefone dourado voltou a tocar e foi atendido por Marcelo.

A dinâmica da semana

Além do Big Fone, os brothers disputaram a prova do Anjo neste sábado. Quem venceu a disputa foi a sister Sarah Andrade, em duelo que exigiu habilidades. No domingo (1º), o vencedor poderá imunizar mais um colega de confinamento. O monstro foi dado para Ana Paula.