"Avenida Brasil" será reexibida na Globo; saiba quando

Nina (E) e Carminha, personagens centrais da trama. Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

Após 14 anos da sua estreia, a novela Avenida Brasil voltará a ser exibida na TV Globo. A trama de Emanuel Carneiro retorna à grade da emissora a partir de março, no Vale a Pena Ver de Novo.

Sucesso de audiência em 2012, Avenida Brasil traz Adriana Esteves em uma de suas vilões mais memoráveis: Carminha. A trama retorna à programação da Globo no dia 30 de março, após o encerramento de Rainha da Sucata.

A trama central conta a vingança de Nina, personagem de Débora Falabella, contra Carminha. Isso porque, na infância, quando ainda era conhecida como Rita (Mel Maia), ela vê seu pai, Genésio (Tony Ramos) levar um golpe milionário da vilã, com ajuda de Max (Marcello Novaes).

A pequena fica órfã após Genésio ser atropelado por Tufão, craque de futebol do Divino, interpretado por Murilo Benicio. A trama ainda traz outros personagens marcantes, como a Mãe Lucinda (Vera Holtz), Nilo (José de Abreu), Leleco (Marcos Caruso) e Jorginho (Cauã Reymond).

Sucesso

A trama de Emanuel Carneiro foi indicada ao Emmy Internacional de 2013 na categoria melhor novela.