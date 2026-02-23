BBB 26: Ana Paula Renault discute com Alberto Cowboy e amassa chapéu dele; veja vídeo

A briga mobilizou diversos brothers na madrugada desta segunda-feira (23) TV Globo / Divulgação

No início da madrugada desta segunda-feira (23), ocorreu uma discussão entre Milena e Ana Paula Renault com Jonas Sulzbach na cozinha da casa. Durante o momento, Alberto Cowboy começou a dizer que a Veterana é "muito humana". "Vai lá, vai! Você é tão humana, né? A Milena perdeu a prova para você ver seu pai", diz ele.

O empresário se encaminha para o Quarto Sonho de Voar e a jornalista vai atrás atrás dele. "E você é tão bonzinho. Vem cá, se você falar do meu pai...", grita ela. Milena e Samira entram no caminho da sister para impedi-la de ir atrás dele.

Juliano Floss e Breno correm para a cozinha e chamam a colega de confinamento. "Ana Paula, o prêmio. Volta, é o que ele quer. Não deixa, você é mais inteligente. Seu pai!", diz o Camarote. Os participantes, então, encaminham a Veterana para o Quarto Sonho da Eternidade.

No caminho, ela encontra um chapéu de Alberto e decide amassá-lo. "O chapéu pode, só não pode ele. Gasta no chapéu", sugere Milena.

"Fala do meu pai de novo, desgraçado! Você não sabe o que eu estou passando aqui. Eu quase não entro aqui por casa dele", grita Ana Paula, da Sala Sonho de Ser um Milionário.