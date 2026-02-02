Ana Paula, Brigido e Leandro estão no terceiro Paredão do "BBB 26"

Ana Paula Renault, Brigido e Leandro estão no terceiro paredão do "BBB 26". Globo / Reprodução

O terceiro Paredão do Big Brother Brasil 26 foi formado na noite deste domingo (1º). A berlinda da semana reúne Ana Paula, Brigido e Leandro, que agora disputam a permanência no reality na próxima terça-feira (3).

O primeiro nome confirmado no Paredão foi o gaúcho Jonas, emparedado ainda durante a semana após a dinâmica do Big Fone. O telefone tocou pela última vez na sexta-feira (30) e foi atendido por Juliano Floss.

Conforme a regra anunciada pela produção, Juliano precisou entrar em consenso com Babu e Marcelo, que haviam atendido os toques anteriores. O trio decidiu mandar Jonas para a berlinda. Porém, o gaúcho se livrou do paredão na prova Bate-volta.

Os outros emparedados da noite foram definidos durante a edição ao vivo. Ana Paula foi indicado pela líder Maxiane, enquanto Leandro e Brigido foram os mais votados pela casa. Disputaram a Prova Bate-Volta Jonas e Jonas conseguiu se salvar.

Bate-volta

Nesta semana, Brigido não participou da prova Bate-Volta por ter sido vetado de todas as dinâmicas após decisão tomada por Breno, que atendeu ao primeiro Big Fone da semana, na quinta-feira (29).

Jonas após indicação pelo big fone, e Leandro, o mais votado da casa, foram para a prova Bate-volta. O gaúcho levou a melhor e conseguiu escapar do 3º Paredão do BBB 26.

Os participantes Jonas, Ana Paula Renault, Leandro Boneco, Juliano Floss, Brigido, Sarah Andrade e Gabriela estiveram na mira de votos dos participantes da casa, o que aumentou a expectativa em torno da formação da berlinda.