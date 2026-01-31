A prova do anjo desta semana no BBB 26 exigiu habilidade. A disputa aconteceu na tarde deste sábado (31) e contou com a participação de oito brothers.
Na dinâmica, os participantes precisavam se enfrentar em duelos em pistas idênticas, localizar malte, lúpulo e água escondidos em barris, colocar cada item no recipiente correto e apertar o botão no menor tempo possível. Quem se saiu melhor foi Sarah Andrade, que venceu a prova e garantiu o colar.
Com o poder em mãos, Sarah também ficou responsável por indicar um participante para o castigo do Monstro. A escolhida foi Ana Paula, que deverá cumprir a penalidade.
O castigo do monstro desta semana é formar fileiras com peças de dominó equilibradas de pé, que devem ser enfileiradas na linha de acordo com a cor correspondente de sua caixa.
Poder do anjo da semana
O anjo da semana poderá imunizar um participante no próximo paredão e escolher um brother ou sister para o castigo do monstro. Além disso, o anjo poderá escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma imunidade extra para alguém.
Quem disputou a prova
Os brothers participaram de um sorteio para definir quem competiria na prova do anjo. Ficava fora da disputa o participante que encontrasse milho no barril escolhido. Somente Marcelo, Breno, Jonas, Gabriela, Sarah Andrade, Jordana, Ana Paula Renault e Solange Couto disputaram a prova.
Brigido foi vetado da prova do anjo por Breno, após o brother atender ao big fone com poder de veto.
Na primeira etapa, a disputa foi organizada em duelos entre:
- Marcelo x Breno
- Jonas x Gabriela
- Sarah Andrade x Jordana
- Ana Paula Renault x Solange Couto
A fase seguinte consistiu nos duelos entre:
- Breno x Gabriela
- Sarah Andrade x Solange Couto
A final foi entre:
- Breno x Sarah Andrade
Como foi a prova
A Prova do Anjo foi disputada em duelos eliminatórios. Em cada rodada, dois brothers se enfrentaram em pistas idênticas, chamadas de Pista A e Pista B. O objetivo era encontrar três ingredientes — malte, lúpulo e água — escondidos em barris espalhados pelo espaço da prova.
Os participantes precisavam recolher os itens e colocá-los nos recipientes correspondentes. Em seguida, era necessário apertar o botão para encerrar o duelo. Vencia quem acionasse o botão primeiro.
A locomoção era feita em barcos presos a boias. Cada jogador permanecia sentado no barco e precisava lançar a boia exclusivamente no pino vermelho para puxar e se deslocar pelo percurso.
Os vencedores de cada duelo avançavam para as fases seguintes, em confrontos eliminatórios, até o duelo final. Quem venceu a última disputa conquistou o Anjo da semana.