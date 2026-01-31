Saiba quem atendeu o segundo Big Fone da dinâmica do "BBB 26"

Marcelo atendeu o segundo Big Fone da dinâmica que vai colocar um brother na berlinda no próximo paredão do BBB 26. O telefone dourado tocou durante o programa nesta sexta (30).
O telefone ainda vai tocar mais uma vez: novamente durante o programa ao vivo de sábado (31). O BBB 26 começa às 22h25min, após a novela Três Graças.
Os três participantes que atenderem o Big Fone vão indicar, em consenso, alguém ao paredão.
Mais cedo, nesta sexta, Babu foi quem atendeu o primeiro Big Fone da dinâmica. A corrida para atender toque do telefone resultou na expulsão de Paulo Augusto, após o brother empurrar Jonas no trajeto.
A dinâmica da semana
Além da surpresa com o Big Fone, os brothers disputam a prova do anjo no sábado.
No domingo (1º), o vencedor da prova poderá ganhar o poder de imunizar mais um colega de confinamento.
Durante a noite, haverá a formação de um paredão triplo. O indicado pelo líder, o indicado pelo Big Fone e os dois mais votados pela casa vão para a berlinda. Um deles se salvará na prova bate e volta. A eliminação é na próxima terça-feira (3).