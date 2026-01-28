"Reconheço um erro enorme", diz Matheus ao analisar trajetória no "BBB 26" em conversa com Ana Maria Braga

Ler resumo

Matheus foi o segundo eliminado do "BBB 26". TV Globo / Divulgação

Matheus Moreira, segundo eliminado do BBB 26, participou do Mais Você nesta quarta-feira (28). Ele deixou o jogo com 79,48% da média dos votos, em uma disputa com Leandro e Brigido.

No bate-papo com Ana Maria Braga, o gaúcho revisitou sua trajetória no reality, marcada por momentos de tensão e declarações que dividiram a opinião do público.

Segundo ele, o discurso de Tadeu Schmidt o deixou impactado (veja o discurso abaixo).

— Foi forte, um momento muito impactante. O final ali sobre aceitar e aprender. Pelo visto, vou ter que fazer por um bom tempo — disse.

O gaúcho afirmou que se arrependeu de algumas atitudes no jogo:

— Muito difícil lidar com uma decepção própria. Motivo de vergonha para mim. Reconheço um erro enorme.

O incidente no quarto branco

Um dos temas centrais da entrevista foi o episódio ocorrido no quarto branco, onde Matheus admitiu ter sujado a parede do banheiro. O participante descreveu o cenário como um ambiente de extrema pressão psicológica.

— Como eu vou chegar em casa? Eu jamais imaginei que isso teria essa repercussão. Espero ter pelo menos um patrocínio de cueca — brincou.

Apesar do desconforto gerado pelo confinamento severo, o gaúcho revelou que suas melhores memórias do programa foram construídas naquele espaço. Ele confessou, ainda, que entrou no jogo sem estratégia, por nunca ter sido um espectador do formato.

Ao analisar o jogo externo, Matheus não hesitou em apontar seus favoritos e aqueles que pretende manter fora de seu círculo social: Milena é a sua aposta como vencedora do BBB 26, já Maxiane foi classificada como a mais "insignificante" da casa.

Retratações e declarações polêmicas

A apresentadora também questionou Matheus sobre falas consideradas problemáticas durante o programa. Sobre ter se referido a Ana Paula como "patroa" de Milena, ele admitiu ter feito uma "escolha infeliz de palavras", reconhecendo que poderia ter usado outras expressões.

— Fiquei triste por ter passado a imagem de que tinha um embate contra a Milena. Meu jogo era jogar contra a Ana Paula — disse ele.

Ainda sobre Ana Paula, o gaúcho admitiu que pode aprender com a jornalista.

— Eu, realmente, vi que ela é ativista, foi algo até contraditório da minha parte. Por entender que ela tem, sim, pautas importantes, é uma pessoa que quero aprender. Pelo que as pessoas estão falando ela realmente tem coisas para me ensinar — continuou.

O ponto de maior tensão na entrevista foi quando o ex-brother rebateu as acusações de homofobia. Ana Maria Braga falou sobre o momento em que Matheus comenta a roupa de Juliano Floss e depois, durante o desfile realizado na casa.

Matheus afirmou que foi "infeliz" nos dois episódios. Ele ainda contou que conversou sobre o "politicamente correto" com Breno e refletiu sobre seu comportamento durante o desfile.

— Tinha enxergado como algo mais formal. O desfile que eu tinha feito eu jamais tive a noção da proporção...Uma certa inocência. Tinha feito na casa de vidro e tinha soado tão bem. Fui infeliz — declarou.

Técnica para espremer limão

Outro momento viral que Matheus protagonizou foi quando ele coloca um limão inteiro no espremedor, ao invés de só metade. Em um tom de bom humor, Matheus comentou o episódio:

— Eu não bebo, tá? Eu não tenho como me defender dessa do limão — riu.

Veja o momento

Reencontro com a namorada