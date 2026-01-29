No "BBB 26", Jonas reclama de brincadeira de sisters e chora: "Não sou resumido ao meu corpo"

Jonas Sulzbach, 39 anos, nasceu em Lajeado, no Vale do Taquari. TV Globo / Divulgação

— Quero mudar esse estereótipo. Não sou resumido ao meu corpo.

O gaúcho Jonas desabafou com Sarah Andrade durante a festa do BBB 26, na madrugada desta quinta-feira (29), após as sisters Maxiane, Marcilene e Samira proporem uma dança com ele. O brother não quis participar e afirmou que quer criar uma imagem diferente da que consolidou após o BBB 12:

— Não o cara bonito, gostoso que vai fazer não sei o quê — disse.

Marcelo não gostou da reação de Jonas e foi tirar satisfação com ele, justificando que se tratava de uma brincadeira das meninas. Depois, Jonas chorou em conversa com Sarah:

— Eu não sou só isso. Eu vi os comentários: vou ver o Jonas só por causa disso. Não sou resumido ao meu corpo, eu tenho mais para mostrar.

Em conversa com a também gaúcha Samira — que queria falar com o brother sobre ele ter supostamente sido grosso com ela —, ele afirmou que estava com vontade de apertar o botão de desistência do programa.

Repercussão pela casa

O assunto, no entanto, não parou por aí. Jonas falou sobre a situação com a sister Gabriela — que foi vetada da festa do líder Babu. E, depois, repetiu a história para Breno, no banheiro:

— A minha vida mudou para melhor mas, ao mesmo tempo, minha imagem ficou para um lado corpo, sexual. Eu tenho a oportunidade de mudar isso, eu não sou só isso. A minha pessoa não se resume só ao meu corpo. Aconteceu uma situação ali, que eu só falei não e parece que eu fui cobrado por isso.

Ele ainda destacou que não queria aparecer dessa maneira na edição do programa:

— Eu não quero aparecer amanhã na edição com quatro mulheres em cima de mim. Eu não vim para cá para isso.

Quem é Jonas

Jonas Sulzbach, 39 anos, nascido em Lajeado, no Vale do Taquari, entrou na casa mais vigiada do Brasil integrando o grupo dos veteranos. No BBB 12, ele ficou em terceiro lugar e faturou R$ 50 mil.

Atualmente, é conhecido por compartilhar a vida fitness nas redes sociais. Ele se dedica aos esportes e ao trabalho como influenciador digital.