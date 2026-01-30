Maxiane é a primeira mulher líder desta edição. Manoella Mello / Globo/Divulgação

Maxiane venceu a dinâmica que exigia concentração e sorte, nesta quinta-feira (29), e assume a liderança da semana no BBB 26.

A disputa foi dividida em duas etapas: na primeira os participantes foram divididos em cinco grupos de quatro pessoas. Brígido, vetado por Breno, que atendeu ao Big Fone, ficou de fora.

As equipes enfrentaram um circuito com revezamento entre seus integrantes. O grupo mais rápido foi formado por Breno, Maxiane, Marcelo e Marciele.

Na prova final, os quatro se enfrentaram e Maxiane levou a melhor. Já com a coroa, a primeira mulher a liderar o programa nesta edição, montou seu grupo vip com Marcelo, Breno, Marciele, Samira, Sarah, Jordana e Solange.

Dinâmica da semana

Durante esta semana, o Big Fone tocará mais três vezes: duas na sexta-feira (30) e uma no sábado (31). Os três participantes que atenderem, deverão entrar em consenso para enviar alguém direto para o paredão.

No sábado acontece a prova do anjo, que dará a chance de imunizar duas pessoas.