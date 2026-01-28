Como foi a repercussão da eliminação do gaúcho Matheus do "BBB 26"

Ler resumo

Segundo eliminado da temporada, o participante deixou o reality com 79,48% da média dos votos. TV Globo / Divulgação

A eliminação de Matheus Moreira do Big Brother Brasil 26, na noite desta terça-feira (27), repercutiu dentro e fora da casa. Segundo eliminado da temporada, o gaúcho deixou o reality com 79,48% da média dos votos, em um paredão triplo contra Leandro Rocha e Brigido Neto, que receberam 15,55% e 4,97% dos votos, respectivamente.

Nas redes sociais, o resultado foi comemorado por parte do público, que associou a saída do brother a uma sequência de falas e posicionamentos considerados problemáticos ao longo de sua passagem pelo programa.

Expressões como "foi tarde", "aprendeu que não é tudo piada" e "recado dado" dominaram comentários no X (antigo Twitter) e no Instagram logo após o anúncio do resultado.

Discurso de Tadeu ganha destaque

Outro ponto que repercutiu foi o discurso de Tadeu Schmidt no momento da eliminação. O apresentador adotou um tom direto e didático ao falar sobre a responsabilidade pelas palavras ditas dentro do jogo, postura elogiada por artistas e comentaristas de reality.

Ao receber Matheus no palco, Tadeu perguntou se houve alguma reflexão no trajeto da casa até o estúdio.

— As palavras realmente têm poder, a gente é responsável pelo que sai pela nossa boca. Eu sei que foi uma palavra que pode ter sido interpretada de uma maneira errada. Talvez eu já esperasse esse resultado, mas faz parte — afirmou o ex-brother.

Na sequência, Matheus disse que deixa o programa "de cabeça erguida".

— Eu falei nas vinhetas que não tinha medo do cancelamento. Saí sendo eu, sei do meu coração, sei que Deus conhece o meu coração. Agora é enfrentar as batalhas que a vida vai destinar para nós — declarou.

Nas redes sociais, mensagens destacaram que o apresentador "não passou pano" e foi "direto ao ponto".

"Tadeu sendo bem didático para não deixar dúvida nenhuma sobre o que aconteceu", publicou a cantora Bic Müller.

Bate-Papo BBB

Durante o Bate-Papo BBB, Matheus assistiu a discussão com Ana Paula Renault e Milena e reconheceu o erro no jogo.

— Analisando aqui, eu coloquei totalmente errado. Talvez os meus pensamentos intrusivos eu tenha expressado com falas — afirmou o bancário.

Ao comentar a relação com Ana Paula, ele disse que se sentiu incomodado com a posição da jornalista no jogo.

— Eu vejo uma soberania da Ana Paula na casa. Aquilo ali me incomodou, até porque eu me senti sendo induzido a concordar antes do embate do Sincerão — explicou.

Matheus também comentou o episódio envolvendo Marcelo, que se disse incomodado com uma atitude do gaúcho durante um desfile dentro da casa.

— Eu tinha uma visão totalmente inocente do ato que fiz. Eu não tenho propriedade para dizer se machuca ou não ele. Ele tem total direito de se sentir machucado — afirmou.

Repercussão nas redes sociais

Entre as manifestações mais compartilhadas, internautas destacaram que Matheus teria sido eliminado não por falta de protagonismo, mas pelas escolhas feitas dentro do jogo.

"Imagina não ser escolhido pelo público para entrar no BBB, ganhar uma segunda chance depois de passar fome no Quarto Branco e sair em uma semana não pelo jogo, mas pelas falas", escreveu um usuário.

Outros comentários relacionaram diretamente a eliminação a episódios envolvendo acusações de homofobia, racismo e gordofobia, temas que marcaram a semana do gaúcho no reality.

"TCHAU, MATHEUS. Já foi tarde", dizia uma das mensagens que circularam, acompanhada das hashtags #ForaMatheus e #BBB26.

Também houve críticas à postura do ex-brother diante dos alertas feitos por outros participantes.

"Gil e Ceci tentaram ser o mais didáticos possível. Ficou claro que ele não estava aberto para ouvir", comentou uma internauta, em referência ao Bate-Papo BBB.

Reações dentro da casa

Dentro do confinamento, a saída de Matheus provocou reações entre brothers e sisters. Ana Paula Renault comemorou o resultado ao lado de Milena e Leandro, aos gritos, e não se despediu do brother. Já Leandro, aliviado por permanecer no jogo, chorou em silêncio logo após o anúncio.

Outros participantes reagiram de forma mais contida. Sol Vega se aproximou de Matheus na saída e deixou um breve recado:

— Cabeça erguida, Matheus.

O gaúcho se despediu de alguns brothers, como Sarah Andrade, Edilson e Jordana, mas deixou a casa sem olhar para trás.

Briga com Ana Paula foi ponto de virada no jogo

O embate com Ana Paula Renault se consolidou como um dos momentos centrais do desgaste de Matheus dentro do BBB 26 e é apontado por parte do público como um ponto de virada em sua trajetória no reality.

A crise começou quando o gaúcho comentou a relação entre Ana e Milena, usando o termo "patroa" ao falar da jornalista.

— Me deu uma sensação ruim em relação a Milena que é triste porque… Até aqui dentro ela tá com uma patroa — disse Matheus.

Ana Paula reagiu imediatamente.

— O que você está fazendo é subjugando ela — afirmou a jornalista, que chorou no quarto e desabafou com aliados como Juliano Floss, Samira e Marcelo.