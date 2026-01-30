Catherine O'Hara, atriz de "Esqueceram de Mim", morre aos 71 anos

Catherine O'Hara na série "Schitt’s Creek". Divulgação / Divulgação

Catherine O'Hara, atriz de Esqueceram de Mim e Beetlejuice, morreu aos 71 anos. A informação foi confirmada por seu empresário para veículos norte-americanos.

A causa da morte não foi informada, e também segundo seu empresário, diagnóstico de doença segue em segredo.

Catherine foi um nome importante da comédia norte-americana, valorizada por seus shows de humor e improviso.

A atriz canadense ficou conhecida principalmente como Kate McCallister, a mãe do protagonista da franquia Esqueceram de Mim.

Ela também interpretou Delia Deetz em Os Fantasmas se Divertem e Moira Rose, na série Schitt's Creek, o que lhe rendeu um Emmy de de Melhor Atriz de Série de Comédia.

Sua carreira começou em Toronto, no grupo de humor de improviso Second City. No grupo, conheceu o ator Eugene Levy, famoso por seu papel em American Pie, e colaborou com ele em diversos projetos por décadas.

Ela atuou até o fim de sua vida, com papéis em produções como a série de comédia O estúdio. A atriz também fez uma participação na segunda temporada de The Last of Us.

Ela deixa o marido, o diretor de arte Bo Welch, e dois filhos, Luke e Matthew, profissionais da área de cenografia.

Em seu perfil no Instagram, o ator Macaulay Culkin, protagonista de Esqueceram de Mim, lamentou a morte da atriz.

"Mamãe. Achei que tínhamos tempo. Eu queria mais. Queria sentar numa cadeira ao seu lado. Eu te ouvi. Mas eu tinha muito mais a dizer. Eu te amo. Te vejo depois", escreveu.



