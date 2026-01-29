"Bridgerton": conheça os novos personagens da 4ª temporada da série

A nova temporada da série Bridgerton estreia nesta quinta-feira (29) na Netflix. Baseada no livro Um Perfeito Cavalheiro, de Julia Quinn, a temporada promete acompanhar a vida amorosa de Benedict (Luke Thompson), o segundo irmão da família.
O enredo aposta no retorno de antigos rostos e também na introdução de novos personagens à narrativa, como o par romântico de Benedict, Sophie Baek (Yerin Ha). A temporada será dividida em duas partes, sendo que a segunda estreia em 26 de fevereiro.
O que esperar da temporada
Benedict Bridgerton conhece a misteriosa Dama de Prata em baile de máscaras promovido por sua mãe, Violet Bridgerton, e então começa sua busca pela verdadeira identidade da moça, ao mesmo tempo em que passa a se afeiçoar por uma criada. Inspirada na história da Cinderela, a temporada retrata a história de amor entre Benedict e Sophie.
Confira os novos personagens de Bridgerton
Sophie Baek
Interpretada pela atriz Yerin Ha, Sophie Baek é a nova protagonista da série. Sonhadora, a personagem é uma criada que vai até um baile de máscaras da alta sociedade e fisga a atenção de Benedict, mas vai embora sem deixar rastros.
Lady Araminta Gun
Lady Araminta Gun (Katie Leung) é uma das vilãs mais impetuosas de Bridgerton até então. Ao longo da série, a personagem faz de tudo para dificultar a vida de Sophie. Araminta tem duas filhas: Posy e Rosamund, que estão na idade de casamento. Por isso, Araminta deseja encontrar bons pares para elas — custe o que custar.
Posy Li
Posy Li, vivida por Isabella Wei, é a filha mais nova da casa. A caçula é engraçada e divertida, além de ser mais bondosa que o restante de sua família. Ela não costuma receber tanta atenção, ao contrário de sua irmã, Rosamund.
Rosamund Li
Interpretada por Michelle Mao, Rosamund Li é o oposto de sua irmã mais nova. Ela anseia por agradar sua mãe, Araminta, e conquistar um bom marido, especialmente se ele for o solteiro mais cobiçado da temporada, Benedict Bridgerton.
Quais os títulos dos episódios da 4ª temporada
- Episódio 1: A Valsa
- Episódio 2: O Tempo Transfixado
- Episódio 3: O Campo ao Lado da Outra Estrada
- Episódio 4: Uma Oferta de um Cavalheiro
- Episódio 5: Sim ou Não
- Episódio 6: O Inverno que Passa
- Episódio 7: O Além
- Episódio 8: Dança no Campo
Paolla Oliveira aparece em samba-enredo oficial da série
Para a divulgação de Bridgerton, a Netflix apostou em um samba-enredo de uma escola fictícia e trouxe Paolla Oliveira, atriz e ex-musa da Grande Rio no Carnaval, para a produção. O vídeo também contou com outros ícones do samba, como Neguinho da Beija-Flor e Mayara Lima.
Repercussão nas redes
Nas redes, os internautas reagiram ao vídeo: