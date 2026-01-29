"Bridgerton": conheça os novos personagens da 4ª temporada da série

Benedict Bridgerton e Sophie Baek são os protagonistas da temporada. Netflix / Divulgação

A nova temporada da série Bridgerton estreia nesta quinta-feira (29) na Netflix. Baseada no livro Um Perfeito Cavalheiro, de Julia Quinn, a temporada promete acompanhar a vida amorosa de Benedict (Luke Thompson), o segundo irmão da família.

O enredo aposta no retorno de antigos rostos e também na introdução de novos personagens à narrativa, como o par romântico de Benedict, Sophie Baek (Yerin Ha). A temporada será dividida em duas partes, sendo que a segunda estreia em 26 de fevereiro.

O que esperar da temporada

Benedict Bridgerton conhece a misteriosa Dama de Prata em baile de máscaras promovido por sua mãe, Violet Bridgerton, e então começa sua busca pela verdadeira identidade da moça, ao mesmo tempo em que passa a se afeiçoar por uma criada. Inspirada na história da Cinderela, a temporada retrata a história de amor entre Benedict e Sophie.

Confira os novos personagens de Bridgerton

Sophie Baek

Interpretada pela atriz Yerin Ha, Sophie Baek é a nova protagonista da série. Sonhadora, a personagem é uma criada que vai até um baile de máscaras da alta sociedade e fisga a atenção de Benedict, mas vai embora sem deixar rastros.

Lady Araminta Gun

Lady Araminta Gun (Katie Leung) é uma das vilãs mais impetuosas de Bridgerton até então. Ao longo da série, a personagem faz de tudo para dificultar a vida de Sophie. Araminta tem duas filhas: Posy e Rosamund, que estão na idade de casamento. Por isso, Araminta deseja encontrar bons pares para elas — custe o que custar.

Posy Li

Posy Li, vivida por Isabella Wei, é a filha mais nova da casa. A caçula é engraçada e divertida, além de ser mais bondosa que o restante de sua família. Ela não costuma receber tanta atenção, ao contrário de sua irmã, Rosamund.

Rosamund Li

Interpretada por Michelle Mao, Rosamund Li é o oposto de sua irmã mais nova. Ela anseia por agradar sua mãe, Araminta, e conquistar um bom marido, especialmente se ele for o solteiro mais cobiçado da temporada, Benedict Bridgerton.

Quais os títulos dos episódios da 4ª temporada

Episódio 1: A Valsa

Episódio 2: O Tempo Transfixado

Episódio 3: O Campo ao Lado da Outra Estrada

Episódio 4: Uma Oferta de um Cavalheiro

Episódio 5: Sim ou Não

Episódio 6: O Inverno que Passa

Episódio 7: O Além

Episódio 8: Dança no Campo

Paolla Oliveira aparece em samba-enredo oficial da série

Para a divulgação de Bridgerton, a Netflix apostou em um samba-enredo de uma escola fictícia e trouxe Paolla Oliveira, atriz e ex-musa da Grande Rio no Carnaval, para a produção. O vídeo também contou com outros ícones do samba, como Neguinho da Beija-Flor e Mayara Lima.

Repercussão nas redes

Nas redes, os internautas reagiram ao vídeo: