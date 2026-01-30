Brother teve o poder de vetar colega das provas do líder, do anjo e de uma possível bate e volta. Fabio Rocha / Rede Globo

Durante o programa ao vivo do BBB 26 desta quinta-feira (29), Breno atendeu o Big Fone e vetou Brígido das três provas da semana: a do líder, a do anjo e se cair no paredão, também da prova bate e volta.

Em votação pelo gshow, o público escolheu o telefone prateado para tocar. Nesta temporada, há três aparelhos instalados pela casa.