Big Fone já tocou uma vez e vai tocar mais duas no "BBB 26"; saiba quando

O jogo está movimentado no BBB 26. Desde a última quinta-feira (29), os brothers estão sendo surpreendidos pelo Big Fone.
Antes da prova do líder, que coroou Maxiane como a soberana da semana, Breno atendeu a um chamado e vetou Brigido da disputa. Mas não parou por aí.
Ao anunciar a dinâmica desta semana, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o telefone iria tocar outras três vezes. A primeira foi nesta sexta-feira (30), quando Babu Santana atendeu a um chamado, por volta das 7h.
O telefone ainda vai tocar mais duas vezes: durante o programa ao vivo desta sexta-feira e também no programa de sábado (31). O BBB 26 começa às 22h25min, após a novela Três Graças.
O que acontece com quem atender o Big Fone?
Ainda no programa de sábado, além de Babu, os outros participantes que atendem aos chamados serão chamados no confessionário e deverão definir, em consenso, quem vai para o paredão.
A dinâmica da semana
Além da surpresa com o telefone, os brothers disputam a prova do anjo no sábado.
No domingo (1º), o vencedor da prova poderá ganhar o poder de imunizar mais um colega de confinamento.
Durante a noite, haverá a formação de um paredão triplo. O indicado pelo líder, o indicado pelo Big Fone e os dois mais votados pela casa vão para a berlinda. Um deles se salvará na prova bate e volta. A eliminação é na próxima terça-feira (3).