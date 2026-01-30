Big Fone já tocou uma vez e vai tocar mais duas no "BBB 26"; saiba quando

Big Fone movimenta o jogo nesta semana no "BBB 26". Globo / Divulgação

O jogo está movimentado no BBB 26. Desde a última quinta-feira (29), os brothers estão sendo surpreendidos pelo Big Fone.

Ao anunciar a dinâmica desta semana, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o telefone iria tocar outras três vezes. A primeira foi nesta sexta-feira (30), quando Babu Santana atendeu a um chamado, por volta das 7h.

O telefone ainda vai tocar mais duas vezes: durante o programa ao vivo desta sexta-feira e também no programa de sábado (31). O BBB 26 começa às 22h25min, após a novela Três Graças.

O que acontece com quem atender o Big Fone?

Ainda no programa de sábado, além de Babu, os outros participantes que atendem aos chamados serão chamados no confessionário e deverão definir, em consenso, quem vai para o paredão.

A dinâmica da semana

Além da surpresa com o telefone, os brothers disputam a prova do anjo no sábado.

No domingo (1º), o vencedor da prova poderá ganhar o poder de imunizar mais um colega de confinamento.

Durante a noite, haverá a formação de um paredão triplo. O indicado pelo líder, o indicado pelo Big Fone e os dois mais votados pela casa vão para a berlinda. Um deles se salvará na prova bate e volta. A eliminação é na próxima terça-feira (3).



