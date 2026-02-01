"BBB 26": Paulo Augusto agradece o apoio dos fãs após expulsão: "Só o começo para mim"

Goiano agradeceu o "apoio e carinho" recebido desde a Casa de Vidro. Reprodução / X / @paulooaugustocm

O ex-participante do BBB 26 Paulo Augusto fez sua primeira aparição nas redes sociais após ser expulso do programa na sexta-feira (30), por agressão. Em vídeo publicado no Instagram, o goiano agradeceu o "apoio e carinho" recebido desde a Casa de Vidro e as "mensagens positivas" do público.

— Tamo junto nessa, é só o começo para mim. Tô muito grato pela oportunidade. Aconteceu o que tinha de acontecer, mas tamo (sic) firme aqui — disse ele.

Na sexta, uma postagem compartilhada pela equipe que administrava o perfil do brother disse que "do começo ao fim da jornada, PA foi autêntico, honesto e mostrou exatamente o que é e a que veio".

— Fica a gratidão por ter vivido tudo isso com vocês e por ter tido a chance de mostrar ao Brasil o coração enorme do nosso PA.

Paulo Augusto empurrou Jonas Sulzbach durante a corrida até o Big Fone, o que levou à desclassificação.

— As regras do programa existem para garantir que todas as demandas ocorram dentro dos limites claros e que a integridade física de todos sejam preservadas — disse a voz do Big Boss ao anunciar a saída do participante do programa.

— Por ter colocado em risco a integridade física do participante Jonas, Paulo Augusto está fora do Big Brother Brasil. Tenham cuidado