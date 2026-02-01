TV

Nas redes

"BBB 26": Paulo Augusto agradece o apoio dos fãs após expulsão: "Só o começo para mim"

Ex-participante empurrou Jonas Sulzbach durante a corrida até o Big Fone, o que levou à desclassificação

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS