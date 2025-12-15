Porto Alegre receberá casa de vidro do "BBB 26"

Tadeu Schmidt comanda a 26ª edição do "BBB". Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

Porto Alegre foi selecionada para receber uma das cinco casas de vidro do Big Brother Brasil 26. A informação foi divulgada na noite de domingo (14) pela Globo.

A dinâmica será realizada no Praia de Belas Shopping, na região central da capital gaúcha, e abrigará quatro candidatos, dois homens e duas mulheres, que concorrerão a duas vagas para entrar no BBB. Por decisão popular, o homem e a mulher mais votados vão garantir espaço no programa.

Além da casa de Porto Alegre, outras quatro estarão espalhadas por todas as regiões do Brasil. As outras cidades selecionadas são São Caetano (SP), Brasília (DF) , Manaus (AM) e Salvador (BA).

O programa estreia em 12 de janeiro com a apresentação de Tadeu Schmidt.