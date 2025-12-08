Paramount faz oferta hostil de R$ 578,8 bilhões pela Warner Bros

Ações da Warner seriam valorizadas em 139% com oferta da Paramount. PATRICK T. FALLON / AFP

A Paramount lançou uma oferta pública de aquisição da Warner Bros Discovery de US$ 30 por ação, desafiando um acordo anunciado na sexta-feira (5) entre a empresa e a Netflix – por US$ 80 bilhões –, que equivale a US$ 28 por cada papel.

A oferta hostil com o valor gigantesco de US$ 108.400 bilhões (cerca de R$ 578 bilhões), representa 139% sobre o preço das ações da Warner em setembro, disse a Paramount em um comunicado que classificou a oferta da Netflix como "inferior e incerta".

— Os acionistas do WBD merecem a oportunidade de considerar nossa oferta superior em eficácia — disse David Ellison, presidente e CEO da Paramount.