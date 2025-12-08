TV

Trato ameaçado
Notícia

Paramount faz oferta hostil de R$ 578,8 bilhões pela Warner Bros

Total equivale a US$ 30 por ação. Na sexta-feira, a Netflix havia anunciado acordo de compra de cerca de US$ 80 bilhões, cerca de R$ 439 bilhões na cotação atual

AFP

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS