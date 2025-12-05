Netflix fecha acordo para compra da Warner Bros por mais de US$ 80 bilhões

Netflix anunciou a compra da Warner, que deve ser concluída após a separação da Discovery. Netflix / Divulgação

A gigante do streaming Netflix comprará o estúdio de cinema e televisão Warner Bros Discovery (WBD) por US$ 82,7 bilhões, aproximadamente R$ 439 bilhões na cotação atual, anunciaram ambas as empresas nesta sexta-feira (5), em um comunicado conjunto. Com a operação, a Netflix ficará com um imenso catálogo de filmes e o serviço de streaming HBO Max.

Trata-se da maior aquisição no setor de entretenimento desde que a Disney comprou a Fox por US$ 71 bilhões em 2019. De acordo com o comunicado, a conclusão da transação está prevista para depois da separação da divisão Global Networks da WBD, a Discovery Global, prevista para o terceiro trimestre de 2026.

A plataforma pagará US$ 27,75 por ação da WBD, avaliando a empresa em US$ 72 bilhões, excluindo dívidas. A transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração das duas empresas.

A Warner Bros é dona de clássicos como a saga Harry Potter, a série The Big Bang Theory (2007–2019) e o clássico O Mágico de Oz (1939). "Juntos, podemos oferecer ao público mais daquilo que ele ama e ajudar a definir o próximo século da narrativa", afirmou em nota Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, sobre a operação.