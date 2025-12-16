TV

Médico que forneceu cetamina a Matthew Perry é condenado a prisão domiciliar

Mark Chavez declarou-se culpado de fornecer entorpecente ao ator. Ele ainda terá que cumprir 300 horas de serviço comunitário

AFP

Huw GRIFFITH

