Maurício Kubrusly recebe alta hospitalar após sofrer queda

Maurício Kubrusly foi diagnosticado com demência frontotemporal. Renato Miranda / TV Globo / Divulgação

O jornalista Maurício Kubrusly, 80 anos, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (17). Ele estava internado desde domingo (14) na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Santa Casa da Misericórdia de Itabuna, no sul da Bahia, após sofrer uma queda.

Segundo a assessoria do hospital ao g1, o jornalista passou por um procedimento para drenar um hematoma.

Em um vídeo publicado em uma rede social da instituição, a esposa de Kubrusly, Beatriz Goulart, agradeceu o atendimento e os cuidados com o marido.

Kubrusly mora com a esposa em uma comunidade à beira-mar no Estado nordestino desde 2018, quando foi diagnosticado com demência frontotemporal.

Carreira