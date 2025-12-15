Maurício Kubrusly é internado na UTI após sofrer queda na Bahia

Maurício Kubrusly foi diagnosticado em 2018 com demência frontotemporal. Ricardo Duarte / Agencia RBS

O jornalista Maurício Kubrusly, 80 anos, precisou ser internado após sofrer uma queda. Ele está na unidade de terapia intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, no sul da Bahia, e foi submetido a um procedimento para drenagem de um hematoma.

A informação foi confirmada pela instituição ao g1, mas detalhes do estado de saúde do jornalista não foram divulgados. Kubrusly mora com a esposa, Beatriz Goulart, em uma comunidade à beira-mar no Estado nordestino desde 2018, quando foi diagnosticado com demência frontotemporal.

Carreira