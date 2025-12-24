Danielle Winits, Ana Paula Renault e mais: quais são os famosos e ex-participantes cotados para o "BBB 26"

Ler resumo

"BBB 26" estreia em 12 de janeiro. Fábio Rocha / Globo,Divulgação

Faltando poucas semanas para a estreia do Big Brother Brasil 26, marcada para 12 de janeiro, cresce a ansiedade do público sobre quem serão os confinados da edição. A nova temporada promete mudanças, apostando em mais interatividade, na volta de ex-participantes e em dinâmicas inéditas para a escolha do elenco.

De acordo com informações já confirmadas pela Globo, o BBB 26 será dividido em três grupos principais: o tradicional Pipoca, formado por anônimos; o Camarote, com famosos de diferentes áreas; e o inédito grupo dos Veteranos, composto por ex-BBBs que marcaram edições anteriores.

A intenção é misturar perfis conhecidos do público com jogadores experientes, criando disputas mais estratégicas logo nas primeiras semanas. E se alguém demorar muito para engrenar no jogo, corre o risco de ser substituído.

Pela primeira vez, o programa terá um confinamento paralelo, onde candidatos passarão por desafios e perrengues enquanto esperam uma chance de entrar no reality. A decisão será do público, que poderá substituir participantes da casa por aqueles que estiverem no confinamento anexo, no qual os postulantes aguardarão a definição de seus destinos no programa.

Outra novidade será o uso da casa de vidro para a formação de todo o grupo Pipoca. Desta vez, serão cinco cômodos transparentes espalhados por capitais de todas as regiões do país — incluindo Porto Alegre, que terá a sua primeira casa de vidro montada no Shopping Praia de Belas.

Os possíveis participantes ficarão expostos ao público antes mesmo do início da edição, permitindo que os espectadores escolham quem seguirá no reality. A oportunidade será dada a um homem e uma mulher de cada casa de vidro, totalizando 10 pipocas.

Mas enquanto a Globo mantém sigilo absoluto sobre a identidade dos participantes já confirmados, listas de cotados circulam na internet, publicadas por portais de entretenimento e impulsionadas por fãs atentos a qualquer movimentação nas redes sociais.

A seguir, veja quem são os famosos e ex-BBBs mais cotados para entrar no BBB 26 até agora.

Camarote: quem são os famosos cotados para o "BBB 26"

MC Carol

MC Carol é cantora de funk. Reprodução / Dia TV YouTube

Cantora e compositora carioca, MC Carol ficou conhecida por suas letras diretas, bem-humoradas e com crítica social. Ela também costuma se posicionar sobre temas políticos e sociais, o que alimenta a curiosidade do público sobre como seria sua postura no reality.

Priscilla

Priscilla migrou do gospel para o pop. Instagram / Reprodução

Cantora que migrou do gospel para o pop, Priscilla tem sido cotada para o reality já há algumas edições. Com uma imagem um pouco mais reservada, a possível entrada da artista no BBB desperta a curiosidade do público sobre um lado menos conhecido dela.

Pedro Neschling

Pedro Neschling é filho de Lucélia Santos. RAEL BARJA / Divulgação

Ator com passagens por novelas, séries e filmes, Pedro Neschling é filho da também atriz Lucélia Santos. Ele é conhecido pelos trabalhos na dramaturgia, mas mantém uma postura discreta fora da televisão. Justamente por isso, seu nome chama atenção entre os cotados, já que artistas com esse perfil podem surpreender no BBB.

Danielle Winits

Nome de Danielle Winits é desejado pelo público. Léo Rosario / TV Globo/Divulgação

Outro nome que também já figurou em listas anteriores, Danielle Winits é um nome desejado pelo público por conta da personalidade forte e experiência na televisão. A atriz combina uma carreira consolidada com relacionamentos e vivências pessoais que podem render boas revelações no decorrer do jogo.

Mariana Goldfarb

Mariana Goldfarb viveu relacionamento com Cauã Reymmond. @marianagoldfarb / Reprodução,Instagram

Modelo e influenciadora digital, Mariana Goldfarb ganhou projeção nacional nos últimos anos por trabalhos na moda e por sua presença em debates sobre saúde mental e bem-estar. A possível participação no BBB seria uma chance de o público conhecê-la fora das redes sociais e, é claro, descobrir mais detalhes sobre o término de seu relacionamento com Cauã Reymmond.

Cacau Protásio

Cacau Protásio é atriz e humorista. Serendipity / Divulgação

Atriz e humorista, Cacau Protásio é conhecida pelo carisma e pelo humor espontâneo em novelas, séries e programas de TV. Bastante querida pelo público, ela aparece nas listas como um nome que poderia equilibrar leveza e emoção dentro da casa.

Simaria Mendes

Simara fazia dupla com a irmã, Simaria. @simaria Instagram / Reprodução

Sertaneja e ex-integrante da dupla Simone & Simaria, a cantora tem uma trajetória marcada por sucessos musicais e momentos pessoais bastante expostos na mídia — entre eles, o fim da parceria com a irmã, que nunca foi totalmente esclarecido.

Thiago Martins

Thiago Martins pode ter facilidade na convivência. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

Ator e cantor, Thiago Martins tem passagens pela dramaturgia, além de carreira na música. Comunicativo, carismático e com uma trajetória livre de polêmicas, é visto como alguém que poderia se adaptar bem à convivência intensa do reality.

Lucas Leto

Entrada no "BBB" pode ampliar visibilidade de Lucas Leto. Léo Rosario / TV Globo/Divulgação

Ator com trabalhos na televisão e no teatro, Lucas Leto vem sendo citado em listas de especulação como um nome em ascensão na dramaturgia. Recentemente, ele fez sucesso no ramake de Vale Tudo e encantou o público na Dança do Famosos. A entrada no BBB seria uma vitrine para ampliar ainda mais sua visibilidade.

Henri Castelli

Henri Castelli se envolveu em polêmicas nos últimos anos. Léo Rosário / TV Globo,Divulgação

Veterano de novelas e séries, Henri Castelli já teve o nome associado ao BBB em outras edições. Apesar de já ter negado interesse no reality, ele volta a aparecer em rumores, o que reacende a curiosidade dos fãs — sobretudo porque, nos últimos anos, o artista esteve no centro de diversas polêmicas.

Veteranos: quem são os ex-BBBS cotados para voltar

Sarah Andrade (BBB 21)

Sarah Andrade se destacou por leitura estratégica do jogo no "BBB 21". Reprodução / Reprodução

Sarah Andrade se destacou por sua leitura estratégica do jogo no BBB 21, especialmente nas primeiras semanas da edição. Ela iniciou como aliada de Gil do Vigor e Juliette, mas o trio acabou se quebrando, e a sister perdeu força no jogo. Seu possível retorno desperta curiosidade sobre como jogaria após a experiência anterior.

Ana Paula Renault (BBB 16)

Ana Paula Renault ficou conhecida por sua personalidade forte. Reprodução / Instagram

Jornalista e uma das participantes mais marcantes do BBB 16, Ana Paula Renault ficou conhecida por sua personalidade forte e frases que entraram para a história do programa (como esquecer do "Olha elaaaaaa"?). A sister acabou expulsa de sua edição, desapontando boa parte do público que desejava vê-la campeã.

Ricardo Alface (BBB 23)

Ricardo Alface teve uma trajetória de altos e baixos no "BBB 23". Globo / Reprodução

Ricardo Alface teve uma trajetória de altos e baixos no BBB 23, marcada por conflitos intensos, alianças improváveis e muita entrega ao jogo. Seu nome surge como um dos mais comentados entre os possíveis veteranos.

Diego Alemão (BBB 7)

Diego Alemão é um dos participantes mais icônicos da história do reality. Instagram / Reprodução

Campeão do BBB 7, Diego Alemão é um dos participantes mais icônicos da história do reality. Sempre lembrado em edições comemorativas, seu retorno teria forte apelo nostálgico junto ao público.

Gui Napolitano (BBB 20)

Gui Napolitano cumpriria a chamada "cota Rodrigão". Reprodução / Instagram

Participante do BBB 20 e do No Limite, Gui Napolitano manteve presença nas redes sociais após o programa e segue sendo citado por fãs como alguém que poderia render mais em uma segunda oportunidade. Também cumpriria a chamada "cota Rodrigão", de brothers que correspondem a um determinado padrão estético.

Jonas Sulzbach (BBB 12)

Jonas Sulzbach é gaúcho de Lajeado. Marcos Ribolli / Globoesporte.com

Modelo, ex-BBB 12 e gaúcho de Lajeado, Jonas Sulzbach construiu carreira fora do reality e mantém uma base fiel de fãs nas redes sociais. Seu retorno poderia trazer um perfil mais maduro e estratégico ao jogo.