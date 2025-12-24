TV

Façam suas apostas
Notícia

Danielle Winits, Ana Paula Renault e mais: quais são os famosos e ex-participantes cotados para o "BBB 26"

A edição terá três grupos e dinâmica inédita, incluindo casas de vidro em capitais e volta de veteranos

Camila Bengo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS