"Caldeirão com Mion" encerra 2025 em grande estilo, com música e festa direto de Gramado

Marcos Mion comandou o último "Caldeirão" do ano. TV Globo / Divulgação

O Caldeirão com Mion encerrou o ano com um programa especial para se despedir de 2025 em clima de celebração, música e muita interação com o público diretamente de Gramado, na Serra. A edição especial foi ao ar neste sábado (27), com o icônico Lago Negro como cenário principal das gravações.

Nos quadros da atração, o tradicional Caldeirokê entregou muita animação: Carla Marins e Samuel de Assis, atualmente em Três Graças, duelaram com Luis Lobianco e Guilherme Magon, destaques de Vale Tudo, em uma disputa musical divertida. Além disso, o programa trouxe segmentos interativos como o Não Sai da Minha Cabeça e o Caldeirão Fumegante, nos quais as duplas se desafiam com pistas e perguntas curiosas ao longo da gravação.

A música foi um dos pontos altos da atração. Cantores como Mari Fernandez, Edson & Hudson e Israel & Rodolffo subiram ao palco para celebrar as conquistas de 2025 e falar sobre seus planos para o ano que começa.

Ao longo de dezembro, três edições foram gravadas em um espaço montado no Lago Negro, reunindo atrações, convidados e público em clima de Natal e Ano-Novo.