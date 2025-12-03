"BBB 26": reality já tem data de estreia e público vai escolher metade do elenco

Nova edição será apresentada por Tadeu Schmidt. Globo / Divulgação

O BBB 26 já tem data de estreia: o reality começa dia 12 de janeiro na TV Globo. A nova temporada, que terá o comando de Tadeu Schmidt, contará com novidades.

No próximo ano, o público vai poder escolher parte do elenco que vai entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Os espectadores vão poder escolher 10 participantes do grupo pipoca por meio de uma dinâmica, que acontecerá simultaneamente em todas as regiões do país.

Como vai funcionar a dinâmica?

Ao todo, serão cinco casas de vidro, distribuídas em diferentes regiões. Em cada uma delas, quatro candidatos terão de conquistar a preferência do público para entrar no BBB 26. Dos quatro, o homem e a mulher que mais receberem votos entram no game. A escolha dos participantes vai acontecer por meio de votações no gshow.

Experiência interativa

Os fãs do reality ainda terão uma experiência mais interativa com o Cartola BBB, fantasy game inspirado na rotina da casa. O jogo vai desafiar o público a montar, toda semana, times com os participantes reais do programa, acumulando pontos a partir do desempenho dos participantes no confinamento, como vitórias em provas, entrada no VIP e fuga do paredão.

No Mais Você nesta quarta-feira (3), o apresentador Tadeu Schmidt trouxe spoilers do que espectadores podem esperar para a próxima edição, uma delas é sobre o big fone, que será em dose tripla.

— Agora serão três big fones espalhados pela casa. E o mais interessante: o público vai ter mais poder do que nunca no BBB 26. O público vai escolher qual big fone que vai ter a mensagem — explicou.