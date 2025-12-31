Após 35 anos, MTV encerra suas operações no Brasil 

A MTV foi um grande sucesso no país nos anos 1990 e deixa um legado de cultura. Reprodução / @mtvbrasil

A marca MTV encerra suas operações nas televisões do Brasil nesta quarta-feira (31). O sinal de TV do canal será desligado, mas parte de seus conteúdos ainda poderão ser acessados via streaming, na plataforma a Paramount+ ou no catálogo digital da marca.

A Paramount Global, que controla a emissora, anunciou em outubro deste ano o cancelamento de seis canais que operavam através dela no circuito nacional de TV fechada, entre eles a MTV e sua subsidiária MTV Live.

Além da MTV, marcas como MTV Live, Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central e Paramount também têm suas transmissões finalizadas ao longo do dia.

Por que a MTV vai sair do ar?

A saída da MTV do ar ocorre devido a uma mudança estratégica global da Paramount Global, que decidiu descontinuar todos os seus canais lineares na América Latina para focar exclusivamente no streaming.

A empresa busca reduzir os altos custos de manutenção da transmissão via TV por assinatura, que vem perdendo assinantes e receita publicitária, concentrando seus investimentos e conteúdos na plataforma Paramount+.

Um legado de cultura

A MTV iniciou suas atividades no Brasil em 1990, ainda como canal aberto, através da Editora Abril. Popular entre os jovens nas duas primeiras décadas, entrou posteriormente numa severa crise financeira, que culminou na devolução de sua concessão à Viacom e no fim de suas operações na TV aberta, em 2013.

A Viacom relançou-a no Brasil já no mês seguinte, como uma emissora fechada. Contudo, essa nova fase da marca fez mais sucesso no segmento dos realitys, deixando de lado o tradicional foco na música e sem alcançar a mesma popularidade dos anos iniciais.

Relembre alguns dos momentos mais icônicos do canal

Estreia com Marina Lima (1990)

A emissora iniciou suas transmissões com a VJ Astrid Fontenelle apresentando o videoclipe de Garota de Ipanema, na voz de Marina Lima. Esse momento marcou o nascimento da primeira emissora segmentada para o público jovem no Brasil.

Acústico MTV (1990 - 2023)

O programa Acústico MTV consolidou-se como o maior selo musical da televisão brasileira, transformando-se em um divisor de águas na carreira de artistas como Cássia Eller, Titãs, Legião Urbana e Charlie Brown Jr., cujos álbuns e DVDs no formato desplugado figuram entre os mais vendidos da história do país.

Ludmilla no MTV MIAW (2022)

A premiação MTV Millennial Awards (MIAW) tornou-se o principal palco da emissora nesta década. A performance da cantora Ludmilla em 2022 celebrou seus sucessos de pagode e pop e consolidou a premiação como o novo "VMB", focado em engajamento digital e cultura urbana brasileira.

Onde assistir aos conteúdos da MTV agora?

Embora o sinal de TV seja desligado, as novas produções da marca não desaparecem e ainda será possível acompanhá-las:

Premiações: Eventos como o MTV MIAW e o VMA continuam com transmissão via streaming ;

Eventos como o MTV MIAW e o continuam com transmissão via ; Realities: Novas temporadas de franquias consagradas serão lançadas diretamente na Paramount+;

Novas temporadas de franquias consagradas serão lançadas diretamente na Acervo: Parte da biblioteca histórica da "nova MTV" permanece disponível no catálogo digital.