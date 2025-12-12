Ler resumo

Tadeu Schmidt seguirá na apresentação do "BBB 26". Fábio Rocha / Globo,Divulgação

Falta apenas um mês para que termos como paredão, prova do líder e monstro da semana voltem a fazer parte do linguajar dos brasileiros. A nova temporada do Big Brother Brasil estreia em 12 de janeiro, trazendo novamente as dinâmicas e confusões do reality show que virou paixão nacional.

Para garantir o sucesso da edição, a Globo aposta em uma série de novidades que prometem não só movimentar o jogo, mas também aumentar o engajamento dos espectadores.

No BBB 26, o público assumirá o papel de big boss, tornando-se decisivo para uma série de desfechos. Esse poder começará antes mesmo da estreia e atravessará diferentes camadas do reality até a grande final, prevista para abril.

Abaixo, GZH explica as novidades e reúne o que já se sabe sobre o BBB 26.

Pipocas na mão do espectador

O maior indicativo da mudança de controle na próxima temporada é a forma como o elenco será composto, garantindo que o público interfira na disputa desde o início. Pela primeira vez, todo o grupo Pipoca será eleito pelo voto popular, fazendo com que o BBB 26 comece antes mesmo da estreia oficial.

A seleção será feita por meio de cinco casas de vidro simultâneas, espalhadas por todas as regiões do Brasil. Em cada uma delas, quatro candidatos – dois homens e duas mulheres – tentarão conquistar a preferência dos espectadores.

O público escolherá um homem e uma mulher de cada casa de vidro para ingressar no reality, totalizando 10 participantes – ou seja, todo o time de anônimos da edição.

Camarotes e veteranos "icônicos"

Além do grupo Pipoca, o programa contará mais uma vez com o Camarote, seguindo a tradição iniciada no BBB 20 ao reunir famosos entre os participantes. Mas as novidades não param por aí.

Atendendo a um pedido antigo dos espectadores, o BBB 26 terá um terceiro grupo: o dos Veteranos, formado por ex-participantes que se destacaram em edições anteriores.

A mistura de perfis promete trazer novos ingredientes ao game. Segundo Tadeu Schmidt, que seguirá na apresentação do programa, todos os nomes foram escolhidos a dedo para entregar muito "fogo no parquinho".

— É impossível alguém olhar a lista de veteranos e camarotes e dizer que achou fraca. A lista é extraordinária, icônica. Todo mundo vai falar: "Caramba, vai ser demais ver essa pessoa lá dentro" — adiantou o apresentador durante participação no Mais Você.

Possíveis participantes

Embora os nomes oficiais dos participantes ainda não tenham sido divulgados pela Globo, as listas de cotados para o elenco do BBB 26 já circulam com força na internet.

Para o grupo Camarote, despontam nomes como os dos atores Thiago Martins e Lucas Leto, que recentemente integraram o elenco de Vale Tudo; das atrizes Danielle Winits e Cacau Protásio; da cantora Priscilla Alcantara, cotada para outras edições; da modelo Mariana Goldfarb, ex-esposa de Cauã Reymond; e do ginasta Arthur Nery, que preencheria a chamada “cota atleta” do elenco.

Entre os Veteranos, os palpites incluem participantes que deram o que falar em diferentes épocas do programa. As apostas passam por Sol Veiga, que marcou o BBB 4 com o icônico “iarnuou”; Diego Alemão, que formou um trisal com Iris e Fani no BBB 7; Aline Blindada, autora do bordão “meu corpo é blindado” no BBB 13; Ana Paula Renault, um dos nomes mais emblemáticos do BBB 16; Sarah Andrade, a “espiã” do BBB 21; e Ricardo Alface, favorito de muita gente no BBB 22.

Purgatório e substituições

Outra novidade crucial da edição é que o público terá a oportunidade de trocar qualquer jogador que já estiver na casa. O substituto virá de um confinamento paralelo, onde um grupo de pessoas aguardará a chance de entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Durante esse período, eles passarão por perrengues e enfrentarão desafios diversos, com o objetivo de provar que merecem mais uma vaga no reality do que quem já está lá dentro.

Na prática, o espaço será uma espécie de “purgatório”, onde os postulantes ao BBB 26 aguardarão pela definição de seus destinos no programa. A decisão do que acontecerá com eles, é claro, será do público.

Mais interatividade

O poder dos espectadores não se limitará à escolha do elenco. A interatividade promete se estender por toda a temporada, com novidades como a inclusão de um terceiro big fone na casa.

A partir do gshow, o público poderá escolher qual dos telefones irá tocar e qual mensagem será transmitida. Assim, os fãs terão a chance de favorecer seus participantes prediletos ou prejudicar aqueles de quem não gostam.

Outro incremento de interatividade diz respeito à votação. Além de participar dos paredões pelo gshow, o público poderá votar diretamente no Globoplay, por meio do painel do streaming. A opção estará disponível ao longo de toda a edição e promete ampliar a participação dos assinantes da plataforma.

A experiência digital será ampliada ainda mais com o lançamento do Cartola BBB, uma versão inédita do game esportivo inspirada na rotina da casa mais vigiada do Brasil. A cada semana, o público poderá montar times com os participantes do reality, acumulando pontos conforme o desempenho deles no confinamento, em critérios como vitórias em provas, entrada no VIP ou fuga do paredão.

#RedeBBB escalada

A equipe de comunicadores do reality show, a #RedeBBB, também já está escalada — e a aposta da emissora foi não mexer em time que está ganhando.

Na TV Globo, Thiago Oliveira continuará à frente dos flashes que invadem a programação da emissora, mantendo os espectadores atualizados sobre os acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil.

Para o humor, Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna seguirão com seus quadros semanais, trazendo esquetes inéditas e comentários irreverentes sobre as situações do confinamento.

Já no Multishow, Ana Clara e Ed Gama retornarão ao comando do Big Show, programa que vai ao ar às segundas-feiras.