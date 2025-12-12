TV

Espiadinha
Notícia

A um mês da estreia, "BBB 26" promete a volta de veteranos, novas dinâmicas e mais interatividade com o público; veja o que já se sabe

Nova temporada estreia em 12 de janeiro com novidades que prometem movimentar o jogo e ampliar o engajamento do público

Camila Bengo

