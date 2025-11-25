"Tudo Por Uma Segunda Chance": saiba onde assistir a primeira novela vertical da TV Globo, lançada nesta terça-feira

O microdrama gira em torno do trio Paula Magalhães (E), Soraia (C) e Lucas Trajano (D). Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

A TV Globo lançou, nesta terça-feira (25), a primeira novela vertical pensada exclusivamente para as redes sociais. Tudo Por Uma Segunda Chance tem capítulos com duração de dois a três minutos.

Com roteiro de Rodrigo Lassance e direção artística de Adriano Melo, o microdrama tem 50 capítulos. A cada semana, sempre às terças-feiras, 10 capítulos serão disponibilizados em todas as redes sociais da emissora (veja abaixo onde assistir).

LEIA TAMBÉM Ticiano Osório: o filme com George Clooney e Adam Sandler tem uma grande lição para todos os pais

Confira o primeiro capítulo

"Tapa na cara, confusão e gritaria"

O triângulo amoroso da trama gira em torno de Lucas Trajano (Daniel Rangel), um jovem que tem tudo: esbanja fortuna e um amor verdadeiro. Prestes a se casar com Paula Magalhães (Debora Ozório), sua primeira e única namorada, o jovem empresário vive um conto de fadas contemporâneo, que encanta as redes sociais e abastece sites de fofoca.

Mas Soraia (Jade Picon), amiga de infância dos dois, nutre uma paixão secreta por Lucas e está disposta a tudo para tomar o lugar de Paula, inclusive matá-la.

Às vésperas do casamento, com a ajuda de Roberto (Ruan Aguiar), que, apaixonado pela jovem, atende a todos os seus pedidos, Soraia consegue um veneno e despeja na taça da rival. O plano, porém, dá errado, e é Lucas quem bebe o espumante, passa mal e entra em coma profundo. Soraia, então, "planta" provas na bolsa de Paula, que acaba presa por um crime que não cometeu.

Leia Mais O que são novelas verticais? Entenda o formato que vem conquistando o público nas redes sociais

Tempos depois, quando Lucas finalmente desperta, ele não se lembra de nada, nem mesmo de seu grande amor. Ao seu lado está Soraia, que se aproveita do estado do rapaz para apagar vestígios do passado e manipular a realidade, abrindo seu próprio caminho para ocupar o espaço deixado por Paula.

Também estão no elenco nomes como Beth Goulart, Vanessa Gerbelli, Marcos Winter e Leonardo Brício.

Trio protagonista

Em participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, os atores deram alguns spoilers sobre o novo trabalho.

— Tapa na cara, confusão e gritaria — brincou Debora Ozório, ao falar sobre a relação de Paula com a vilã Soraia.

Jade Picon garantiu que a trama terá muitos acontecimentos:

— Eu li os 50 capítulos e falei: "é muita coisa que acontece". É gancho atrás de gancho, cada fim de capítulo é um grande susto — afirmou a atriz, que contou ainda que as gravações começaram há menos de 10 dias.

Conectada com Dona de Mim

Na TV Globo, os microdramas seguem a proposta de expandir o universo criativo da TV para o ambiente digital, integrando narrativas e personagens das obras em uma lógica transmídia, sendo disponibilizados nas redes sociais da TV Globo.

Para Tudo por uma Segunda Chance, a novelinha que o público verá nos perfis da TV Globo também fará parte da rotina de personagens de Dona de Mim. Kami (Giovanna Lancellotti), Ryan (L7nnon), Jussara (Vilma Melo), Jeff (Faíska Alves), Dara (Cecília Chancez), Stephany (Nikolly Fernandes), entre outros personagens da novela das 19h, assistirão aos episódios nas redes sociais e farão comentários sobre o conteúdo, o formato e onde o público pode assistir.

— Os microdramas ampliam o universo criativo das novelas no ambiente digital, criando novas formas de engajamento e conexão. Nossa estratégia integra a força da programação linear, com seu alcance de massa, às camadas digitais, garantindo uma lógica contínua de interação com histórias e personagens — explica Leonora Bardini, diretora da TV Globo.