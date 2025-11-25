TV

Notícia

"Tudo Por Uma Segunda Chance": saiba onde assistir a primeira novela vertical da TV Globo, lançada nesta terça-feira

Com roteiro de Rodrigo Lassance e direção artística de Adriano Melo, o microdrama tem 50 capítulos, com a duração de dois a três minutos cada

Zero Hora

