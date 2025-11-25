Débora Ozório, Jade Picon e Daniel Rangel formam o triângulo amoroso da primeira novela vertical da TV Globo. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

Um casamento perfeito se transforma em pesadelo quando o jovem milionário Lucas (Daniel Rangel) cai em coma após beber o veneno destinado a sua noiva Paula (Débora Ozório). A responsável? Soraia (Jade Picon), amiga de infância do casal e vilã implacável, movida pela ambição e capaz de tudo para tomar o lugar da amiga.

A trama cheia de reviravoltas é o fio condutor de Tudo por Uma Segunda Chance, a primeira novela vertical da TV Globo, que estreia nesta terça-feira (25) nos perfis da emissora nas redes sociais. Com episódios curtos, cheios de suspense, a obra é desenvolvida sob medida para acompanhar pelo celular.

Com roteiro de Rodrigo Lassance e direção artística de Adriano Melo, o microdrama tem 50 capítulos, com cerca de dois a três minutos de duração. A cada semana, sempre às terças-feiras, 10 capítulos serão disponibilizados no @tvglobo em todas as redes sociais. (veja abaixo onde acompanhar).

Para Adriano Melo, a primeira produção vertical pensada para o consumo vertical é mais um marco de inovação nos 60 anos da TV Globo.

— É uma nova forma de fazer dramaturgia, para um consumo mais rápido pelo celular, que se conecta com a rotina de muitos brasileiros, com a expertise da Globo — afirma o diretor do microdrama.

Rodrigo Lassance, roteirista de Tudo Por Uma Segunda Chance, reverbera as palavras do diretor:

— Os microdramas têm feito muito sucesso pelo mundo, e estudamos o formato para começar a experimentá-lo na Globo. Nesse mergulho, pensei em várias ideias, que culminaram na sinopse de Tudo por Uma Segunda Chance. A equipe gostou da história, que tem uma inspiração de bem contra o mal. Serão episódios de diversão intensa, direto ao ponto, com todos os elementos de um melodrama.

Conto de fadas contemporâneo

O triângulo amoroso da trama gira em torno de Lucas Trajano (Daniel Rangel), um jovem que tem tudo: esbanja fortuna e um amor verdadeiro. Prestes a se casar com Paula Magalhães (Debora Ozório), sua primeira e única namorada, o jovem empresário vive um conto de fadas contemporâneo, que encanta as redes sociais e abastece sites de fofoca.

Mas, Soraia (Jade Picon), amiga de infância dos dois, nutre uma paixão secreta por Lucas e está disposta a tudo para tomar o lugar de Paula, inclusive matá-la.

Às vésperas do casamento, com a ajuda de Roberto (Ruan Aguiar), que, apaixonado pela jovem, atende a todos os seus pedidos, Soraia consegue um veneno e despeja na taça da rival. O plano, porém, dá errado, e é Lucas quem bebe o espumante, passa mal e entra em coma profundo. Soraia, então, "planta" provas na bolsa de Paula, que acaba presa por um crime que não cometeu.

Tempos depois, quando Lucas finalmente desperta, ele não se lembra de nada, nem mesmo de seu grande amor. Ao seu lado está Soraia, que se aproveita do estado do rapaz para apagar vestígios do passado e manipular a realidade, abrindo seu próprio caminho para ocupar o espaço deixado por Paula.

Também estão no elenco nomes como Beth Goulart, Vanessa Gerbelli, Marcos Winter e Leonardo Brício.

Trio protagonista

Em participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, os atores deram alguns spoilers sobre o novo trabalho.

— Tapa na cara, confusão e gritaria — brincou Debora Ozório, ao falar sobre a relação de Paula com a vilã Soraia.

Leia Mais Canal Viva muda de nome e terá novidades na programação; veja detalhes

Jade Picon garantiu que a trama terá muitos acontecimentos:

— Eu li os 50 capítulos e falei: "é muita coisa que acontece". É gancho atrás de gancho, cada fim de capítulo é um grande susto — afirmou a atriz, que contou ainda que as gravações começaram há menos de 10 dias.

Conectada com Dona de Mim

Na TV Globo, os microdramas seguem a proposta de expandir o universo criativo da TV para o ambiente digital, integrando narrativas e personagens das obras em uma lógica transmídia, sendo disponibilizados nas redes sociais da TV Globo.

Para Tudo por uma Segunda Chance, a novelinha que o público verá nos perfis da TV Globo também fará parte da rotina de personagens de Dona de Mim. Kami (Giovanna Lancellotti), Ryan (L7nnon), Jussara (Vilma Melo), Jeff (Faíska Alves), Dara (Cecília Chancez), Stephany (Nikolly Fernandes), entre outros personagens da novela das sete, assistirão aos episódios nas redes sociais e farão comentários sobre o conteúdo, o formato e onde o público pode assistir.

— Os microdramas ampliam o universo criativo das novelas no ambiente digital, criando novas formas de engajamento e conexão. Nossa estratégia integra a força da programação linear, com seu alcance de massa, às camadas digitais, garantindo uma lógica contínua de interação com histórias e personagens — explica Leonora Bardini, diretora da TV Globo.

Onde assistir