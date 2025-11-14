Programa "Potências", da RBS TV, vai ao ar neste sábado

Marck B e Luciane Brito apresentam o programa "Potências" 2025. RBS TV / Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, a RBS TV exibe o programa Potências, em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA) do Rio Grande do Sul. A atração apresenta histórias inspiradoras de empreendedorismo da periferia gaúcha, destacando iniciativas que participaram da Expo Favela 2025. A exibição é neste sábado (15), logo após o Altas Horas.

O comunicador da RBS TV Marck B e a gestora de Projetos e Comunidade da CUFA, Luciane Brito, contam jornadas de protagonismo e força empreendedora que se destacaram durante a feira, realizada entre os dias 7 e 8 de novembro com o objetivo de conectar empreendedores e startups das comunidades ao mercado.

O programa narra a trajetória de superação de duas mulheres da Restinga: Tatiane Morais, que transformou sua comunidade por meio da reutilização do óleo de cozinha, com a iniciativa Sabão da Tinga, e Roberta Capitão, fundadora da PerifaTech, uma startup que busca democratizar o acesso a IA nas periferias, impulsionando negócios locais com criatividade e inovação tecnológica.

Já em Pelotas, o Potências apresenta a Associação de Artesãs Redeiras do Extremo Sul, formada por mulheres de uma comunidade pesqueira que fortalecem a economia local transformando redes descartadas em matéria-prima para o artesanato.

O surgimento e a evolução da Expo Favela RS é um dos destaques do programa. Neste ano, o evento recebeu mais de 20 mil visitantes nos corredores da Fábrica Guahyba, no Instituto Caldeira, gerando empregos e conexões, arrecadando investimentos e incentivando a cultura das periferias.