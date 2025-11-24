Morre Ione Borges, ex-apresentadora do programa "Mulheres", da TV Gazeta

Ione Borges, ex-apresentadora da TV Gazeta, de São Paulo, morreu aos 73 anos na madrugada desta segunda-feira (24). O óbito, confirmado pela Fundação Cásper Líbero, foi causado por uma insuficiência respiratória.
Ione apresentou o programa Mulheres, da TV Gazeta, de 1980 a 1990. Na mesma emissora, onde trabalhou por 30 anos, esteve à frente das atrações Pra Você e Manhã Gazeta.
Nas redes sociais, Claudete Troiano lamentou a morte de Ione e homenageou a amiga. "Hoje me despeço com o coração apertado, mas cheio de gratidão. Obrigada, minha linda e eterna parceirinha. Você segue viva na minha memória, no meu carinho e na história da nossa comunicação", escreveu.
O velório será realizado ainda nesta segunda-feira, no Funeral Velar Morumbi, na zona sul de São Paulo, das 16h às 20h.