Morre Ione Borges, ex-apresentadora do programa "Mulheres", da TV Gazeta

Apresentadora Ione Borges ficou por 30 anos na TV Gazeta. Fundação Casper Líbero / Divulgação

Ione Borges, ex-apresentadora da TV Gazeta, de São Paulo, morreu aos 73 anos na madrugada desta segunda-feira (24). O óbito, confirmado pela Fundação Cásper Líbero, foi causado por uma insuficiência respiratória.

Ione apresentou o programa Mulheres, da TV Gazeta, de 1980 a 1990. Na mesma emissora, onde trabalhou por 30 anos, esteve à frente das atrações Pra Você e Manhã Gazeta.

Nas redes sociais, Claudete Troiano lamentou a morte de Ione e homenageou a amiga. "Hoje me despeço com o coração apertado, mas cheio de gratidão. Obrigada, minha linda e eterna parceirinha. Você segue viva na minha memória, no meu carinho e na história da nossa comunicação", escreveu.

