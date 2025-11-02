Millie Bobby Brown denunciou colega de "Stranger Things" por bullying e assédio, diz jornal

A denúncia teria sido feita antes de começarem as filmagens da 5ª e última temporada da série, cujos primeiros episódios têm estreia prevista para 26 de novembro. Uma fonte anônima disse ao jornal que "haviam páginas e páginas de acusações" e, que uma investigação interna durou meses. O resultado, porém, não é conhecido. Ainda de acordo com a fonte, as queixas não incluíam alegações de má conduta sexual. Ao Daily Mail, a Netflix não quis comentar o caso.