Millie Bobby Brown denunciou colega de "Stranger Things" por bullying e assédio, diz jornal

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o ator David Harbour, da série Stranger Things, foi acusado de assédio moral e bullying pela colega de elenco Millie Bobby Brown.
A denúncia teria sido feita antes de começarem as filmagens da 5ª e última temporada da série, cujos primeiros episódios têm estreia prevista para 26 de novembro. Uma fonte anônima disse ao jornal que "haviam páginas e páginas de acusações" e, que uma investigação interna durou meses. O resultado, porém, não é conhecido. Ainda de acordo com a fonte, as queixas não incluíam alegações de má conduta sexual. Ao Daily Mail, a Netflix não quis comentar o caso.
Na produção, Harbour, de 50 anos, interpreta o ex-chefe de polícia Jim Hopper, que adota a personagem Eleven, vivida por Millie. A atriz britânica esteve no Brasil em março deste ano para divulgar o filme The Electric State, também da Netflix.