TV

"Páginas e páginas de acusações"
Notícia

Millie Bobby Brown denunciou colega de "Stranger Things" por bullying e assédio, diz jornal

Os dois integram o elenco da 5ª e última temporada da série, com estreia prevista para 26 de novembro

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS