Atriz Diane Ladd, de "Coração Selvagem", morre aos 89 anos

Entre os últimos trabalhos de Ladd estão a série Chesapeake Shores (2016) e o filme Isle of hope (2022). MARK RALSTON / AFP

Indicada três vezes ao Oscar de atriz coadjuvante, Diane Ladd morreu aos 89 anos, nesta segunda-feira (3). A artista estava em casa, ao lado da filha, em Ojai, na Califórnia.

A informação foi confirmada pela filha da artista e também atriz, Laura Dern, em comunicado à revista Hollywood Reporter.

— Minha heroína e minha profunda dádiva de mãe morreu comigo a seu lado esta manhã em sua casa em Ojai, na Califórnia. Ela foi a maior filha, mãe, avó, atriz, artista, espírito empático que apenas sonhos poderiam ter criado. Fomos abençoados em tê-la. Ela voa com os anjos, agora — afirmou Dern.

Ladd foi indicada à premiação mais relevante do cinema, pela primeira vez, em 1975, por Alice não mora mais aqui, de Martin Scorsese. As informações são do g1.

Depois, foi indicada novamente, quando dividiu as telonas com a filha em dois longas: Coração selvagem (1990), de David Lynch, e As noites de Rose (1991), de Martha Coolidge.

Elas também interpretaram mãe e filha na série Enlightened, lançada em 2011.