“Desafio Farroupilha”, reality show de danças tradicionais gaúchas da RBS TV, estreia nesta sexta-feira

Cesar Oliveira e Rogério Melo serão os apresentadores do desafio. Giovani Grizotti / Agência RBS

A 11ª edição do Desafio Farroupilha, o reality show de danças tradicionais gaúchas da RBS TV, estreia nesta sexta-feira (21) no Jornal do Almoço. A proposta desta temporada é acompanhar o comportamento de crianças e adolescentes que ficarão sem usar o celular durante 15 dias. Em seis episódios, 30 competidores da invernada mirim CTG Patrulha do Rio Grande, de Santo Antônio da Patrulha, participam do desafio.

A apresentação é da dupla Cesar Oliveira e Rogério Melo, com participação especial do músico Cristiano Quevedo, protagonista da primeira edição do Desafio Farroupilha, em 2014. O projeto é idealizado pelo repórter da RBS TV Giovani Grizotti.

Durante os dias sem celular, as crianças são estimuladas a resgatar brincadeiras tradicionais, ampliar a convivência com familiares e experimentar novas atividades planejadas pela produção. Os participantes também vivem experiências marcantes, como conhecer ídolos do futebol e visitar um hospital veterinário em Campo Bom.

No quadro Divã do Desafio Farroupilha, a neuropsicopedagoga Daniela Selbah e a psicóloga Paula Canani acompanham as crianças que demonstram ansiedade ou dificuldades de adaptação ao período sem o uso do aparelho celular.

No episódio final, o grupo apresenta uma coreografia temática que tem a missão de transformar toda essa vivência offline em dança, com a criação de Juarez Paiva, premiado coreógrafo de danças tradicionais gaúchas e responsável pelo perfil O Mundo do CTG.

No encerramento do programa, as crianças recebem os celulares de volta e compartilham suas percepções sobre o período desconectado. Pais, alunos e professores também respondem questionários para avaliar eventuais mudanças no comportamento dos participantes.

— Mais do que um especial sobre danças tradicionais gaúchas, o desafio deste ano vai ser um experimento. Queremos responder a uma pergunta: que tipo de transformações essas crianças vão sofrer, será que isso vai auxiliar no aprendizado, no convívio social, nas relações interpessoais? — questiona Giovani Grizotti.

Cronograma de exibição no Jornal do Almoço: