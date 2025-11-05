Câmara aprova projeto que regulamenta serviços de streaming; proposta prevê cobrança de tributos

Os percentuais são progressivos conforme a receita anual da empresa. PAOLO / stock.adobe.com

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (4), o texto-base do projeto de lei que regulamenta serviços de streaming. A proposta prevê a cobrança de tributo sobre o serviço de audiovisual.

Os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar trechos do texto serão analisados em Plenário nesta quarta-feira (5). O PL 8889/17 do deputado licenciado Paulo Teixeira (PT-SP) teve relatoria do deputado Doutor Luizinho (PP-RJ).

O texto-base prevê o pagamento da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine) pelos prestadores de serviços de acesso de audiovisual com uso da internet (serviço de streaming audiovisual).

De acordo com o texto, as empresas que prestam esses serviços pagarão a contribuição de 0,1% a 4% da receita bruta anual, excluídos os tributos indiretos incidentes e incluídas receitas com publicidade.

Os percentuais são progressivos conforme a receita anual, havendo isenção para aquelas com receita até R$ 4,8 milhões (teto para empresa de pequeno porte no Simples Nacional).

A nova cobrança abrange serviços de vídeo sob demanda, como Netflix; serviço de televisão por apps, como Claro TV+; e serviço de compartilhamento de conteúdo audiovisual, como Youtube.