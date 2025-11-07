"Caldeirão com Mion" grava especiais de fim de ano em Gramado

"Caldeirão com Mion" em Gramado. Carolina Ambros / Agencia RBS

Nesta semana, a RBS TV acompanhou de perto os bastidores do Caldeirão com Mion. A atração da Globo desembarcou na serra gaúcha para gravar os programas dos últimos dias do ano e contou com a participação de convidados especiais como Wesley Safadão, Raphaela Santos, Padre Marcelo Rossi, Guilherme & Benuto e Família Lima, além da plateia local, para os especiais de Natal e Ano-Novo.

Entre os destaques, estiveram a captação de um clipe nos principais pontos turísticos da região e a parceria de cantores sertanejos para o quadro Sobe o Som. Já a chef de cozinha Juliana Lima participou do Desafio Culinário preparando o prato típico dos gaúchos, o churrasco, entre outras opções saborosas para as festas de fim de ano.

Ao longo dos três dias de gravação, de terça a quinta, o apresentador Marcos Mion e o ator Lúcio Mauro Filho também circularam por Gramado mostrando curiosidades da cidade e conversando com turistas e moradores. A equipe da RBS TV registrou entrevistas e bastidores que serão veiculados nos programas de entretenimento, nos intervalos da programação e nas redes sociais.