Além de "Tremembé": veja outras séries sobre presos famosos

Série é inspirada na penitenciária "Tremembé", em São Paulo. Amazon Prime Video / Divulgação

A série Tremembé, lançada no Prime Video, retrata o cotidiano da penitenciária que batiza o nome da série, localizada no interior de São Paulo.

Conhecido como o “presídio dos famosos”, o local já recebeu condenados envolvidos em alguns dos casos criminais mais marcantes do país, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá.

O sucesso da série reacendeu o interesse do público por esses e outros crimes que chocaram o Brasil. Além da produção do Prime Video, há diversas outras séries e filmes que revisitam histórias de grande repercussão nacional. Confira alguns deles a seguir.

Veja outras séries sobre presos famosos:

Netflix:

Elize Matsunaga: Era uma Vez um Crime: documentário sobre o crime cometido por Elize Matsunaga.

Bandidos na TV: série documental sobre o apresentador Wallace Souza e sua ligação com crimes.

A Vítima Invisível: O Caso Eliza Samudio: narra a história do assassinato da jovem Eliza Samudio.

Monstros: série de antologia que conta a história de criminosos como Jeffrey Dahmer e os Irmãos Menendez.

Isabella: O Caso Nardoni: conta a história por trás da morte de Isabella Nardoni.

Prime Video:

A Menina Que Matou os Pais: filme baseado nos depoimentos de Suzane von Richthofen.

O Menino Que Matou Meus Pais: produção sobre o caso Von Richthofen, mostrando a perspectiva dos Cravinhos.

A Menina Que Matou os Pais: A Confissão: terceiro filme da trilogia sobre o caso Von Richthofen.

HBO Max: