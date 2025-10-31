William Bonner se despede do Jornal Nacional nesta sexta-feira; confira os detalhes do último "boa noite"

Bonner estava à frente do JN há 29 anos. Reprodução / Globo

O apresentador William Bonner se despede do Jornal Nacional nesta sexta-feira (31). Ele deixa a bancada e a edição do noticiário após 29 anos, e será substituído por César Tralli a partir da segunda (3).

A saída de Bonner tem sido considerada um marco no telejornalismo brasileiro, e promoveu uma dança das cadeiras na Globo.

Tiago Scheuer foi para o Hora Um

Roberto Kovalick para o Jornal Hoje diante da mudança de Tralli para o Rio.

Marcelo Pereira estreou como novo apresentador no Bom Dia São Paulo.

Bonner apresenta o JN normalmente nesta sexta, mas este é seu último programa na bancada. Ao final da edição, ele e Renata Vasconcellos recebem Tralli no estúdio, para a passagem oficial de bastão. A despedida de William Bonner do Jornal Nacional começa às 20h30min.

Na quinta-feira (30), Bonner compartilhou uma foto em seu perfil no Instagram e refletiu sobre a transição histórica: "Meu penúltimo Jornal Nacional como titular e parceiro da Renata Vasconcellos. Amanhã, 31 de outubro, receberemos o César Tralli, que ocupará essa minha posição na bancada mais importante do jornalismo brasileiro. Que momento!"

O que Bonner fará depois?