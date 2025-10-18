Veja vídeo de Alexandre Nero ao descobrir quem atirou em Odete Roitman, vilã de "Vale Tudo"

Apesar de não ter matado a vilã da novela Vale Tudo, foi Marco Aurélio, interpretado por Alexandre Nero, quem atirou contra Odete Roitman. No desfecho do último capítulo, exibido na noite de sexta-feira (17), é revelado que a personagem sobrevive ao disparo e foge do país de helicóptero.
Em entrevista ao Fantástico no último domingo (12), a roteirista Manuela Dias contou que foram gravados 10 finais diferentes e que apenas ela e o diretor Paulo Silvestrini sabiam qual seria exibido. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a reação de Alexandre Nero ao ver que Marco Aurélio foi o autor do tiro.
— Fui eu! — brinca o ator.
Como foi a revelação?
O mistério foi relevado quando Marco Aurélio relembrou a noite do crime, enquanto entregava um relatório para a Odete. Durante a conversa, a empresária começou a desabafar sobre a filha, Heleninha (Paolla Oliveira), que havia tentado atirar nela – revelando que o primeiro disparo, que deixou marcas na parede do Copacabana Palace, partiu da própria filha, que deixou a arma no quarto.
Nervoso, Marco Aurélio pega a mesma arma, envolve-a em um guardanapo de pano e aponta para a vilã. "Boa viagem, Odete", diz ele, antes de puxar o gatilho.
Mas a história não terminou ali. Embora tenha sido baleada, Odete Roitman sobreviveu. Com a ajuda de Freitas (Luis Lobianco), ela passou por uma cirurgia secreta e deixou o país em um helicóptero particular. "Odete sempre volta", disse ela, se despedindo.