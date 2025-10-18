Odete Roitman sobreviveu ao tiro na nova versão. TV Globo / Divulgação

Vale Tudo mobilizou o país pela segunda vez nesta sexta-feira (17), no último capítulo do remake assinado por Manuela Dias. O público queria saber: quem, afinal, matou Odete Roitman?

A grande reviravolta foi que, diferentemente da versão da novela de 1988, desta vez a vilã, na verdade, não morreu. A personagem interpretada por Debora Bloch sobreviveu ao tiro disparado por Marco Aurélio (Alexandre Nero), passou por uma cirurgia e foi embora do Brasil.

Na primeira edição, Leila (Cassia Kis), mulher de Marco Aurélio (Reginaldo Faria), atirou em Odete (Beatriz Segall) por engano, pensando se tratar de Maria de Fátima (Gloria Pires), que se tornara amante de seu marido.

No novo final, Marco Aurélio é quem atira contra a vilã. Odete, apesar do ferimento, sobrevive e consegue forjar a própria morte, com a ajuda de Freitas (Luis Lobianco).

Mas, além dessa mudança, o desenlace na história de muitos outros personagens sofreu transformações. Confira os principais abaixo:

Marco Aurélio e Leila

1988: Marco Aurélio foge do país depois de aplicar um grande golpe financeiro. Na última aparição do personagem, ele aparece dentro do avião fazendo o gesto da "banana” para o Brasil, em cena que virou uma das mais emblemáticas da teledramaturgia brasileira.

Leila não é punida pela morte de Odete. Ela confessa o crime a Bartolomeu (Cláudio Corrêa e Castro) e foge com o marido.

2025: Marco Aurélio e Leila (Carolina Dieckmann) até tentaram fugir do país, com o magnata chegando a repetir o gesto da banana, após ser acusado de corrupção na empresa TCA. No entanto, o jatinho do casal apresenta problemas no motor e o piloto é obrigado a aterrissar.

A fuga frustrada resulta na detenção dos dois. Leila é solta primeiro. Um pouco depois, Marco Aurélio obtém o benefício da prisão domiciliar por conta da sua "saúde frágil". Na última cena os dois estão em casa, usando tornozeleira eletrônica. Eles conversam sobre a soltura de Heleninha e Marco Aurélio relembra o tiro dado por ele em Odete, que ele pensa estar morta.

Maria de Fátima e César

1988: na reta final, a Maria de Fátima de Glória Pires até tentou se tornar uma filha para dar orgulho à mãe. A moça arrumou um emprego e passou um tempo morando com Raquel (Regina Duarte), que a ajudava a criar o neto.

Tudo muda quando César (Carlos Alberto Riccelli) volta da Europa e faz uma proposta à sua eterna parceira: que ela se case com um aristocrata italiano, que era gay e, por motivos políticos, precisava de uma esposa – César completaria o trisal.

Fátima topa e volta à vida de luxo que sempre almejou, deixando o filho para Raquel criar ao lado de Ivan (Antonio Fagundes).

2025: após pedir demissão da padaria onde tinha sido promovida a gerente, Maria de Fátima (Bella Campos) conhece Carvana (Leopoldo Pacheco), um empresário do agronegócio mais velho que ela. Já casada com ele, a jovem se reencontra com César Ribeiro (Cauã Reymond) em uma das fazendas do marido. Os dois flertam e prometem manter contato, provavelmente retomando o caso que haviam interrompido antes, devido ao casamento de César com Odete Roitman.

Raquel e Ivan

1988: Ivan, após ser flagrado subornando um funcionário da Receita Federal em um esquema armado por Odete Roitman, é preso e cumpre a sentença de dois anos na prisão. Ao ser solto, no último capítulo, é recepcionado na porta da penitenciária por Raquel (Regina Duarte).

Ele retoma o emprego na TCA, é indicado por Afonso (Cássio Gabus Mendes) à vice-presidência da empresa e lança o livro que escreveu na cadeia: "Vale Tudo", sobre ética e honestidade.

2025: Ivan (Renato Góes) até foi preso ao longo da trama, mas solto após Aldeíde (Karine Teles) pagar sua fiança. Ele escreve, com o pai Bartolomeu (Luís Melo), um livro sobre corrupção, política e economia do país.

No último capítulo, Ivan e Raquel (Taís Araújo) se casam diante dos amigos que fizeram na Vila Isabel.

Raquel recebe a guarda do neto Salvadorzinho, a quem promete educar com carinho após Maria de Fátima deixar o bebê.

Heleninha

1988: depois da morte da mãe e de descobrir que era inocente no acidente que tirou a vida de Leonardo, Heleninha (Renata Sorrah) deu continuidade ao seu tratamento no Alcoólicos Anônimos (AA), com o apoio de seu parceiro, William (Dennis Carvalho). No final da novela, eles se casam e a artista comemora um ano de sobriedade e lança uma exposição com novas pinturas em sua galeria de arte.

2025: para livrar a tia da cadeia, Heleninha (Paolla Oliveira) confessa ser responsável pela "morte" da mãe, por estar bêbada na noite do suposto assassinato e ter chegado a atirar em Odete - o disparo, porém, atingiu a parede do Copacabana Palace. Apesar de errar o tiro, a lembrança é turva e ela realmente acredita ter sido a responsável pelo assassinato.

Após meses presa, é solta e pode responder pelo crime em liberdade. Ela é recebida na mansão por Celina (Mallu Gali), Eugênio (Luís Salem), Leonardo (Guilherme Magon) e Tiago (Pedro Waddington), seu filho com Marco Aurélio.

Solange e Afonso

1988: após sofrer com as armações de Fátima, o casal retomou a história de amor. Solange (Lídia Brondi) finalmente contou a Afonso (Cássio Gabus Mendes) que ele era o pai da filha dela, Marcinha. Até então, ele achava que a menina era filha de Mário Sérgio (Marcos Palmeira), e a jornalista chegou a dizer que a criança era uma "produção independente".

2025: após o nascimento dos gêmeos Sofia e Antônio e do transplante de Afonso (Humberto Carrão), o bilionário e Solange (Alice Wegmann) seguem firmes, felizes e unidos. Na última cena, casal está na praia com os bebês e relembra os obstáculos enfrentados ao longo do relacionamento.