Alana Cabral, Sophie Charlotte e Dira Paes são as protagonistas de "Três Graças".

Três Graças, a nova novela das nove da Globo, estreia nesta segunda-feira (20), a partir das 21h20min, após o Jornal Nacional. A trama de Aguinaldo Silva terá Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral como as protagonistas.

É em torno dessas três mulheres de diferentes gerações que se dá a história. Moradora da Chacrinha, comunidade fictícia na capital paulista, Gerluce (Sophie Charlotte) integra a família das três Graças: é filha de Lígia Maria das Graças (Dira Paes) e mãe de Joélly Maria das Graças (Alana Cabral).

A obra promete ser repleta de humanidade e esperança, misturando drama e tragédia. A seguir, conheça alguns dos personagens que vão ditar o curso da trama.

Quem é quem em "Três Graças"?

Gerluce Maria das Graças (Sophie Charlotte)

Sophie Charlotte é Gerluce em "Três Graças".

Filha de Lígia (Dira Paes) e mãe de Joélly (Alana Cabral), Gerluce é uma mulher batalhadora e de forte senso de justiça. Mãe solo desde a adolescência, sustenta a filha e a mãe doente, assumindo todas as responsabilidades da casa. Passa a trabalhar como cuidadora de Josefa (Arlete Salles), na casa de Arminda (Grazi Massafera), após a doença de Lígia.

Ligia Maria das Graças (Dira Paes)

Ligia é interpretada por Dira Paes em "Três Graças".

Mãe de Gerluce (Sophie Charlotte) e avó de Joélly (Alana Cabral), Lígia é uma mulher resiliente que criou a filha sozinha após engravidar na adolescência. Teve Gerluce com Joaquim (Marcos Palmeira), que nunca a reconheceu, o que ainda gera ressentimentos. Dedicou a vida ao cuidado de idosos, mas precisa se afastar do trabalho por causa de uma doença pulmonar grave.

Joélly Maria das Graças (Alana Cabral)

Alana Cabral é Joélly em "Três Graças".

Filha de Gerluce (Sophie Charlotte) e neta de Lígia (Dira Paes), Joélly é uma adolescente de personalidade forte e impulsiva. Ainda imatura diante das responsabilidades da vida, vive entre brigas e demonstrações de amor com a mãe. Envolve-se secretamente com Raul (Paulo Mendes), filho de Arminda (Grazi Massafera), e acaba engravidando — um acontecimento que abala sua rotina e a de sua família.

Arminda de Melo Dantas (Grazi Massafera)

Arminda é interpretada por Grazi Massafera em "Três Graças".

Arminda é filha de Josefa (Arlete Salles), mãe de Raul (Paulo Mendes) e viúva de Rogério, desaparecido em circunstâncias misteriosas. Amante de Santiago Ferette (Murilo Benício) e sócia na Fundação Ferette, vive cercada de luxo e desprezo pelos que considera inferiores — entre eles, Gerluce (Sophie Charlotte), cuidadora de sua mãe. Em sua mansão, guarda a escultura As Três Graças, peça que despertará o interesse de vários personagens e se tornará símbolo de seus segredos e ambições.

Santiago Ferette (Murilo Benício)

Murilo Benício é Santiago Ferette em "Três Graças".

À frente da Fundação Ferette, Santiago Ferette (Murilo Benício) é responsável por distribuir remédios de alto custo a pessoas carentes. Casado com Zenilda (Andréia Horta) e pai de Lorena (Alanis Guillen) e Leonardo (Pedro Novaes), mantém um caso com Arminda (Grazi Massafera), viúva de Rogério, seu ex-sócio desaparecido em circunstâncias misteriosas. Ferette comanda um esquema milionário de falsificação de medicamentos, desviando os comprimidos verdadeiros para o mercado paralelo e distribuindo placebos aos mais pobres, fabricados em um laboratório clandestino conhecido como “casa de farinha”.

Zenilda Ferette (Andréia Horta)

Zenilda é interpretada por Andréia Horta em "Três Graças".

Esposa de Santiago Ferette (Murilo Benício) e mãe de Lorena (Alanis Guillen) e Leonardo (Pedro Novaes), Zenilda é uma mulher elegante, dedicada à família e ao lar. Advogada por formação, abriu mão da carreira para cuidar do marido e dos filhos, mas começa a repensar essa escolha agora que ambos estão adultos. Mantém uma amizade sincera com Arminda (Grazi Massafera), sem imaginar que ela é amante de seu marido.

Paulinho Reitz (Romulo Estrela)

Rômulo Estrela é Paulinho Reitz em "Três Graças".

Paulinho Reitz (Romulo Estrela) é um policial honesto e íntegro que trabalha em uma delegacia, ao lado da estagiária Eduarda (Gabriela Medvedovsky) e do delegado Jairo Barroso (André Matos). Filho de um policial morto em serviço, herdou o senso de justiça e a determinação do pai. Dedicado ao trabalho, tem dificuldade em equilibrar a vida pessoal e amorosa — até conhecer Gerluce (Sophie Charlotte), por quem se apaixona e passa a revelar seu lado mais sensível.

Joaquim (Marcos Palmeira)

Joaquim é interpretado por Marcos Palmeira em "Três Graças".

Pai de Gerluce (Sophie Charlotte) e avô de Joélly (Alana Cabral), Joaquim é um homem solitário, com uma vida marcada pelos erros do passado. Viveu um romance com Lígia (Dira Paes), mas nunca assumiu a paternidade da filha. Dono de um ferro-velho, agora interditado por irregularidades, tem em Misael (Belo) seu único amigo e confidente.

Misael (Belo)

O cantor Belo é Misael em "Três Graças".

Misael (Belo) decide buscar vingança ao descobrir que a morte da esposa, que, segundo ele, foi provocada pela ganância de Santiago Ferette (Murilo Benício). Convencido de que ele é o responsável por distribuir remédios falsificados, não hesita em fazer justiça com as próprias mãos quando tem a chance.

Bagdá (Xamã)

Bagdá é interpretado pelo cantor Xamã em "Três Graças".

Chefe do tráfico na comunidade da Chacrinha, Bagdá assumiu o comando da facção após a prisão de Jorginho Ninja (Juliano Cazarré). Ao lado dos comparsas Vandílson (Vinicius Teixeira) e Alemão (Lucas Righi), mantém vigilância constante sobre a comunidade e persegue principalmente aqueles que lhe devem, incluindo Raul (Paulo Mendes).

