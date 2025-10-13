TV

RBS TV exibe final de "Vale Tudo" em sessão de cinema ao ar livre

Evento no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho contará com os comunicadores Neto Fagundes, Cris Silva e Amanda Souza, além de música com DJ Lê Araújo e distribuição de brindes

Zero Hora

