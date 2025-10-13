RBS TV exibe final de "Vale Tudo" em sessão de cinema ao ar livre

Evento ao ar livre transmitirá último capítulo de "Vale Tudo", em que se descobrirá quem matou Odete Roitman (Debora Bloch). Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Para marcar a reta final de Vale Tudo, a RBS TV fará uma transmissão especial ao ar livre do último capítulo da novela das nove nesta sexta-feira (17) no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, conhecido como Parque Harmonia, em Porto Alegre. Em caso de chuva, a transmissão será realizada no centro de eventos Casa do Gaúcho, à direita do parque (veja detalhes ao final do texto).

Com entrada livre, o evento começa às 20h15min, com apresentação dos comunicadores Neto Fagundes, Cris Silva e Amanda Souza.

O público que comparecer ao local poderá participar de ativações especiais e acompanhar a tão aguardada revelação de quem matou Odete Roitman, a icônica vilã da trama que se tornou um clássico da teledramaturgia brasileira.

A estrutura do evento terá formato de cinema ao ar livre, com distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce e outros brindes, como máscaras dos personagens da novela. O DJ Lê Araújo ainda animará o clima com as melhores faixas da trilha sonora de Vale Tudo.

O momento também celebra a estreia da nova novela das nove, Três Graças. Para marcar o início da trama, estão previstas ativações especiais, como um totem instagramável, que estará disponível para o público.

Assentos serão disponibilizados no local; porém, em número limitado. A recomendação é que os visitantes levem cadeiras para garantir maior conforto durante a exibição.

Como acessar o local