Raquel e Ivan ficam juntos no final de "Vale Tudo"? Relembre o desfecho dos personagens

Na versão original, Regina Duarte interpretou a personagem Raquel. Globo / Divulgação

Uma das personagens mais queridas do remake de Vale Tudo, Raquel (Taís Araújo), enfrenta diversos conflitos de valores com a filha Maria de Fátima (Bella Campos).

Na trama, a protagonista acredita ser possível alcançar o sucesso de forma honesta, sem prejudicar ninguém. Já a filha é uma mulher gananciosa, determinada a fazer de tudo para ser bem-sucedida.

Na versão de 1988, Regina Duarte interpretou Raquel, personagem que revelou a responsabilidade de Odete Roitman (Beatriz Segall) no acidente de carro que envolveu Heleninha (Renata Sorrah) e Leonardo – que, diferentemente do remake, morreu na tragédia.

Como foi o desfecho de Raquel na versão original?

Na primeira versão de Vale Tudo, Raquel (Regina Duarte) começou vendendo sanduíches na praia e tornou-se uma empresária do ramo alimentício reconhecida mundialmente, alcançando o sucesso por mérito próprio.

Na reta final, Raquel se entrega à polícia, assumindo o crime para proteger a filha, Maria de Fátima (Gloria Pires), suspeita de ter matado Odete Roitman. Ela acreditava que a jovem, desesperada, poderia ter cometido o assassinato e decidiu assumir a culpa para poupá-la da prisão. Além disso, desconfiava que Ivan (Antonio Fagundes) pudesse ter alguma relação com o crime.

Já Ivan foi preso e cumpriu um ano de pena por corrupção na TCA, resultado de uma armação feita por Odete Roitman. Lá dentro, ele escreve um livro sobre a esperança no país. Ao sair, encontra Raquel à sua espera na porta da penitenciária, e os dois passam a aproveitar a liberdade juntos.

Na trama de 1988, Raquel e Ivan ficam juntos. TV Globo / Reprodução

Vem aí

A substituta de Vale Tudo será Três Graças, que estreia na Globo no dia 20. A nova novela das nove terá Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral como protagonistas.