Quem era Felipe Selau, ator de "Malhação" encontrado morto em SP; irmã dele jogou no Grêmio

Felipe Selau começou a carreira trabalhando como modelo. @felipe.ceu / Instagram / Reprodução

A causa da morte do ator e produtor Felipe Back Selau ainda não foi informada. Ele foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo, conforme informações divulgadas na terça-feira (14) pela irmã dele, Priscila Back Selau, mais conhecida como Pri Back. Atleta do time feminino do Cruzeiro, ela já atuou no Grêmio.

O artista de 31 anos ficou conhecido por interpretar o personagem Paulo em Malhação Sonhos, que foi ao ar entre 2013 e 2014 na Globo. Atualmente, ele trabalhava como produtor executivo de uma marca de óculos, e usava o nome artístico Felipe Céu.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Priscila contou que a família começou a se preocupar após Felipe parar de responder a mensagens e ligações durante o fim de semana. Um chaveiro foi chamado para abrir o imóvel, onde o ator foi encontrado já sem vida.

— No domingo, minha mãe já não conseguiu mais falar com ele. Chamamos um chaveiro novamente, e quando ele entrou, não conseguiu empurrar a porta porque meu irmão estava caído atrás dela — contou a atleta.

Ainda segundo ela, o Corpo de Bombeiros e a Polícia foram acionados, e a morte foi constatada no local. A perícia encontrou medicamentos antidepressivos no apartamento:

— Encontraram algumas coisas lá, inclusive antidepressivo. Só que não sei o que aconteceu, porque a recepcionista disse ter ouvido alguém responder quando bateu na porta na noite anterior.

Priscila informou que o chefe de Felipe já havia alertado a família sobre o caso, após não conseguir contato com ele.

O g1 entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para obter informações sobre a investigação, mas a pasta informou que precisa de mais detalhes, como o local e o horário da ocorrência, para apurar o caso.

Sepultamento

Conforme informações divulgadas por Pri na manhã desta quarta-feira (15), o corpo de Felipe será velado e sepultado na cidade de Céu Azul, no Paraná.

Segundo ela, a família está na capital paulista para tratar dos trâmites. O corpo do ex-ator deve ser transladado para Foz do Iguaçu e, depois, para a cidade de Céu Azul.

Quem era Felipe Selau?

Felipe começou a carreira como modelo. Antes de trabalhar como ator, chegou a cursar Medicina. Ele também participou da seletiva do programa culinário MasterChef Brasil, exibido pela Band em 2019. Também integrou o elenco de Pandemonium - A Capital do Inferno, que foi ao ar em 2023. Por esse trabalho, recebeu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante na Paris Shorts Film Awards.

Com o nome artístico Felipe Céu, ele também se dedicou à música e lançou canções autorais. Também se apresentou em eventos culturais e festivais independentes.

Nas redes sociais, somava mais de 11 mil seguidores. No Instagram, era engajado especialmente na valorização da arte independente e em temas como saúde mental.

Procure ajuda

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).

Você também pode buscar atendimento na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no telefone 192, ou em um dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Estado. A lista com os endereços dos CAPS do Rio Grande do Sul está neste link.