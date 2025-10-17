Quem é você em "Vale Tudo"? Faça o teste e descubra

Odete Roitman é interpretada por Débora Bloch no remake. Rudy Huhold / TV Globo/Divulgação

Chegou o dia. O último capítulo de Vale Tudo será exibido nesta sexta-feira (17), a partir das 21h20min, após o Jornal Nacional.

A trama de Manuela Dias, que é uma releitura da história de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, mobiliza o Brasil. Isso porque segue a dúvida de quem matou Odete Roitman (Débora Bloch), repetindo a clássica pergunta que o público se fez há 37 anos.

A própria autora afirmou que há cinco suspeitos pelo assassinato da vilã: César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos). O mistério será desvendado nesta noite, para alívio do público, que tem elaborado muitas teses em torno do assunto nas últimas semanas.

Quiz

Pensando no sucesso da novela, Zero Hora preparou um quiz para você descobrir com qual personagem da trama se parece. Responda as perguntas abaixo e confira o resultado.

Exibição do último capítulo em Porto Alegre

A RBS TV fará uma transmissão especial ao ar livre do último capítulo da novela nesta sexta-feira (17), no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, conhecido como Parque Harmonia, em Porto Alegre

Com entrada livre, o evento começa às 20h15min, com apresentação dos comunicadores Neto Fagundes, Cris Silva e Amanda Souza, e com distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e brindes.

Em caso de chuva, a transmissão será realizada no centro de eventos Casa do Gaúcho, à direita do parque.