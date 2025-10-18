Quem atirou contra Odete Roitman? Último capítulo do remake de "Vale Tudo" surpreende

Odete Roitman foi baleada no capítulo exibido em 6 de outubro. TV Globo / Divulgação

Após 37 anos da primeira edição de Vale Tudo, o Brasil parou para desvendar um dos grandes mistérios teledramaturgia nacional: quem atirou em Odete Roitman? A revelação ocorreu na noite desta sexta-feira (17), no último capítulo do remake da novela.

Diferente da versão original, Odete não morreu. Marco Aurélio (Alexandre Nero) atirou contra a vilã, que, apesar dos ferimentos, sobreviveu e forjou a própria morte.

Como foi a revelação?

O mistério foi relevado quando Marco Aurélio relembrou a noite do crime, enquanto entregava um relatório para a Odete. Durante a conversa, a empresária começou a desabafar sobre a filha, Heleninha (Paolla Oliveira), que havia tentado atirar nela – revelando que o primeiro disparo, que deixou marcas na parede do Copacabana Palace, partiu da própria filha, que deixou a arma no quarto.

Nervoso, Marco Aurélio pega a mesma arma, envolve-a em um guardanapo de pano e aponta para a vilã. “Boa viagem, Odete”, diz ele, antes de puxar o gatilho.

Mas a história não terminou ali. Embora tenha sido baleada, Odete Roitman sobreviveu. Com a ajuda de Freitas (Luis Lobianco), ela passou por uma cirurgia secreta e deixou o país em um helicóptero particular.

Marco Aurélio foi preso?

Marco Aurélio e Leila (Carolina Dieckmann) tentaram fugir do país, com o magnata chegando a repetir o gesto da famosa “banana” que marcou o Brasil em 1988, após ser acusado de corrupção na TCA.

No entanto, o casal foi preso quando o jatinho apresentou problemas no motor. A fuga frustrada resultou na detenção de Marco Aurélio, enquanto Leila cumpriu pena usando tornozeleira eletrônica. Com o tempo, ele obteve o benefício da prisão domiciliar por conta da sua "saúde frágil".

Raquel e Ivan ficam juntos?

A emoção tomou conta do casamento do casal protagonista. Raquel (Taís Araújo) e Ivan (Renato Góes) disseram o “sim” diante dos amigos que fizeram na Vila Isabel, entre eles Poliana (Matheus Nachtergaele), Aldeíde (Karine Telles), Marisa (Rejane Faria), Pascoal (Leandro Leo), Gilda (Letícia Vieira) e Bartolomeu (Luís Melo). Após a troca das alianças, a união do casal foi celebrada em uma festa embalada pelo grupo Os Garotin.

Além disso, a empresária continuou cuidando de seu neto, Salvadorzinho, a quem prometeu educar com carinho após receber de Maria de Fátima (Bella Campos) a guarda do menino. Já Ivan refletiu ao lado do pai, Bartolomeu, sobre corrupção, política e economia do país, temas que também fazem parte do livro que escreveu junto com ele.

Maria de Fátima se deu bem?

Após pedir demissão da padaria, Maria de Fátima conhece Carvana (Leopoldo Pacheco), um empresário do agronegócio mais velho que ela. Já casada com ele, a jovem se reencontra com César Ribeiro (Cauã Reymond) em uma das fazendas do marido.

Os dois flertam e prometem manter contato, provavelmente retomando o caso que haviam interrompido antes, devido ao casamento de César com Odete Roitman.

Como ficou a família Roitman?

Após o nascimento dos gêmeos Sofia e Antônio, Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann) seguem firmes, felizes e unidos. O casal relembrou os obstáculos enfrentados ao longo do relacionamento, e a diretora de criação da Tomorrow revelou não sentir falta da intensa rotina de trabalho, desejando passar mais tempo com a família. E, claro, o amigo Sardinha (Lucas Leto) continua ao lado da melhor amiga, mimando os filhos do casal.

Após confessar ser responsável pela "morte da mãe", Heleninha (Paolla Oliveira) deixou a prisão e pôde responder pelo crime em liberdade. Ela foi recebida por Celina (Mallu Gali), Eugênio (Luís Salem), Leonardo (Guilherme Magon) e Tiago (Pedro Waddington), seu filho com Marco Aurélio.

E os outros casais?

Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima) também oficializaram a união em uma cerimônia intimista, cercadas por amigos e familiares. O clima de alegria tomou conta do casamento, mas foi Sarita (Luara Telles) quem roubou a cena ao entrar com as alianças e fazer uma declaração carinhosa, arrancando lágrimas e sorrisos de quem assistia.

Poliana (Matheus Nachtergaele) e Marieta (Cacá Ottoni) também seguiram juntos no desfecho da trama. Ele se declarou para a jovem, agradecendo o apoio que recebeu desde o início do relacionamento, especialmente na construção da sua autoestima, se reconhecendo como assexual e a se firmar como empresário da Paladar, sem se apagar ao lado de Raquel.