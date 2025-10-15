Polícia Civil investiga como suspeita a morte de Felipe Selau, ator de "Malhação"

Selau trabalhava atualmente como produtor-executivo da Chilli Beans. @felipe.ceu / Instagram / Reprodução

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de Felipe Selau, de 31 anos, como suspeita. O corpo de Selau foi encontrado em seu apartamento, na terça-feira (14). Ele atuou na novela Malhação, em 2014.

A morte foi divulgada pela irmã da vítima, Priscila Back, jogadora do Cruzeiro.

Em nota à reportagem do g1, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que o caso foi registrado como morte suspeita, após a perícia ser acionada no imóvel.

Selau trabalhava atualmente como produtor-executivo da Chilli Beans e tinha como nome artístico Felipe Céu. Além de seu trabalho em Malhação, Selau participou da seletiva do MasterChef Brasil 6, em 2019.

O caso

Segundo Priscilla, um chaveiro encontrou Felipe caído em frente à porta de seu apartamento — na parte de dentro. Após o trabalho da perícia, foram encontrados remédios antidepressivos no local.

A irmã de Felipe disse que foi contatada pelo chefe do irmão na última semana. Ele teria avisado que não conseguia entrar em contato com Felipe havia mais de um dia. Na ocasião, um chaveiro foi até a residência da vítima e o encontrou "dopado", segundo a irmã. Em seguida, Felipe se recuperou.

Priscilla explica que a família voltou a identificar um comportamento estranho em Felipe, quando ele novamente parou de responder às mensagens.

Na segunda-feira (13), ela afirma que pediu para a recepcionista ir até o apartamento de Felipe para saber se ele estava por lá. Alguém respondeu à funcionária, porém, não abriu a porta.

— Quando a gente acordou, continuamos sem resposta. Chamamos novamente um chaveiro e, quando ele entrou, não conseguiu empurrar a porta porque meu irmão estava caído na porta. Chamaram bombeiro, polícia e, quando entraram, meu irmão já estava sem vida — disse Priscilla.

Em vídeo nas redes sociais, Priscilla disse que a família ainda não sabe o "que realmente aconteceu":

— Fizeram a perícia, encontraram algumas coisas no apartamento dele, inclusive antidepressivo, só que não sei o que aconteceu, porque se a recepcionista ouviu alguém falando... A gente não sabe o que realmente aconteceu.

Sepultamento

Conforme informações divulgadas por Pri na manhã desta quarta-feira (15), o corpo de Felipe será velado e sepultado na cidade de Céu Azul, no Paraná.

Segundo ela, a família está na capital paulista para tratar dos trâmites. O corpo do ex-ator deve ser levado para Foz do Iguaçu e, depois, para a cidade de Céu Azul.

Quem era Felipe Selau?

Felipe começou a carreira como modelo. Antes de trabalhar como ator, chegou a cursar Medicina. Ele também participou da seletiva do programa culinário MasterChef Brasil, exibido pela Band em 2019. Também integrou o elenco de Pandemonium - A Capital do Inferno, que foi ao ar em 2023. Por esse trabalho, recebeu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante na Paris Shorts Film Awards.

Com o nome artístico Felipe Céu, ele também se dedicou à música e lançou canções autorais. Também se apresentou em eventos culturais e festivais independentes.