Odete Roitman morre em "Vale Tudo"; veja repercussão nas redes

Na tão esperada cena, personagem, interpretada por Débora Bloch, usa roupa parecida com a utilizada pela atriz Beatriz Segall, na primeira versão da novela. Beatriz Damy / TV Globo/Divulgação

A expectativa pelo capítulo da morte de Odete Roitman finalmente chegou ao fim: as cenas em que a vilã de Vale Tudo morre foram ao ar nesta segunda-feira (6).

Em um capítulo cercado de mistérios e tensão, Celina (Malu Galli) se mostra preocupada com o sumiço de Heleninha (Paolla Oliveira). Enquanto isso, Raquel (Taís Araújo) confessa a Ivan (Renato Goés) que teme que Maria de Fátima (Bella Campos) faça algo contra Odete.

A vilã, inclusive, fica surpresa ao saber que a mocinha está viva, frustrando o plano que tentou colocar em ação com a ajuda de um capanga, no capítulo exibido no sábado (4).

O episódio termina com Odete recebendo uma pessoa em seu quarto, no Copacabana Palace. O desfecho já era conhecido, a vilã leva um tiro e morre.

Suspeitos pelo assassinato

Os suspeitos mencionados pela autora Manuela Dias são: Marco Aurélio, César, Maria de Fátima, Heleninha e Celina. TV Globo / Divulgação

A vilã, interpretada por Débora Bloch, tornou-se desavença de vários personagens, como Heleninha (Paolla Oliveira) e tia Celina (Malu Galli), após a revelação de que seu filho Leonardo (Guilherme Magon) está vivo, mas não é só isso.

Maria de Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) também têm seus motivos para querer acabar com a dona da TCA. Sem contar Marco Aurélio (Alexandre Nero), que acredita que está vivo só porque escapou das emboscadas armadas por Odete.

Os cinco suspeitos mencionados pela autora Manuela Dias são: Celina, César, Heleninha, Marco Aurélio e Maria de Fátima.

Todos os personagens citados acima estavam presentes no Copacabana Palace, onde a vilã estava hospedada no momento da morte — a maioria até teve contato com Odete.

Nos últimos instantes do capitulo, é exibido uma cena no ponto de vista do atirador disparando contra Odete.

— Vamos conversar. Meu bem, ninguém tem coragem de atirar em Odete Roitman — diz a vilã momentos antes de levar um tiro no abdômen e cair no chão.

Repercussão

Nas redes sociais, os telespectadores de Vale Tudo compartilharam suas expectativas para a morte da vilã. Entre memes e teorias, a novela esteve entre os assuntos do momento no X (antigo Twitter), com cerca de 100 mil posts sobre o assunto. Confira alguns:





Vem aí

A substituta de Vale Tudo será Três Graças, que estreia na Globo no dia 20. A nova novela das nove terá Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral como protagonistas.