Assassinato de Odete Roitman: compare como a vilã de "Vale Tudo" morreu na versão original e no remake

Odete Roitman de Débora Bloch repetiu a roupa usada por Beatriz Segall na primeira versão de "Vale Tudo". Colagem de fotos de Globo / Divulgação

O capítulo de Vale Tudo de segunda-feira entregou: Odete Roitman (Débora Bloch) tomou um tiro no quarto de hotel no Copacabana Palace. O capítulo cercado de mistérios terminou com o famoso questionamento: quem matou Odete Roitman?

A autora Manuela Dias já adiantou que, no remake, haverá cinco suspeitos para o crime: Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Heleninha (Paolla Oliveira), Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero). Todos foram vistos no hotel onde a vilã foi morta.

Na última cena do capítulo, Odete apareceu falando com alguém a quem chamava de “meu bem” e disse: “Ninguém tem coragem de atirar em Odete Roitman”. A pessoa, no entanto, atirou à queima-roupa, matando a vilã na hora.

Suspeitos estavam no local do crime

Os principais suspeitos foram vistos no Copacabana Palace. Celina, César, Heleninha, Marco Aurélio e Maria de Fátima tinham motivos para cometer o crime.

Marco Aurélio já havia decidido dar fim à vida da dona da TCA — especialmente depois de ter escapado de duas tentativas de assassinato feitas por ela. Ao lado de Leila (Carolina Dieckmann), o empresário se hospedou no mesmo hotel em que Odete estava.

César também já pensava em herdar a fortuna da esposa em caso de uma possível morte. Com medo das atitudes de Odete, após os atentados que vitimaram Mário Sérgio e Ana Clara, ele deu jeito de conseguir uma arma e chegou a pensar no local do crime, que seria cometido pelo amigo Olavo (Ricardo Teodoro).

Fátima quase foi uma vítima de Odete, mas conseguiu escapar de um dos capangas da empresária. Foi então que resolveu se vingar e até disse para a mãe, Raquel (Taís Araujo), que ela estava certa sobre a ideia de que "quem mente rouba e quem rouba mata".

Celina, irmã de Odete, também apareceu no hotel com um revólver na bolsa. Ela havia rompido completamente com a irmã após descobrir que Leonardo — o filho de Odete dado como morto — estava vivo e poderia ajudar na cura de Afonso (Humberto Carrão). Já Heleninha, que estava desaparecida, também foi vista próxima ao hotel, reforçando o clima de tensão e mistério que antecedeu o crime.

Como foi a morte de Odete Roitman na primeira versão?

Na primeira versão, a morte de Odete, interpretada por Beatriz Segall, é acidental. A vilã foi encontrada morta no apartamento que mantinha para os encontros com César (Carlos Alberto Riccelli). No último capítulo, em um flashback, o público descobre que a assassina foi Leila (Cássia Kis).

Leila volta de viagem e percebe que o marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria), a traía com Maria de Fátima (Glória Pires), amiga da família e hóspede da casa. Fora de si, ela vai atrás do marido, armada, sem saber que ele acabara de ser desmascarado por Odete, que tinha revelado os desvios cometidos na TCA.

Ao chegar ao apartamento, tomada pelo ciúme e pela raiva, Leila dispara, acreditando que atingiria Fátima. Quando percebe que matou Odete, entra em pânico. Pouco depois, foge do país com Marco Aurélio — cena que termina com o empresário fazendo o icônico gesto da “banana” ao Brasil.

