Morre a jornalista Theresa Walcacer, pioneira da Globo

Pioneira do telejornalismo na Globo, Theresa Walcacer morreu na madrugada desta quinta-feira (9), aos 81 anos. A jornalista faleceu em sua casa, na zona sul do Rio de Janeiro (RJ).
Theresa enfrentava problemas cardíacos crônicos, mas não há confirmação sobre a causa da morte, conforme o g1. Mineira de Manhumirim, a jornalista foi contratada pela Globo em 1971. Ela trabalhou nos principais programas jornalísticos da emissora, entre eles Jornal Nacional, Jornal Hoje, Jornal da Globo e Globo Repórter.
— O papel do jornalismo é esclarecer e traduzir os fatos com as ferramentas que a gente tem de texto e imagem. É apurar e dar a informação com a maior clareza possível — declarou ao site Memória Globo em 2022.
Como repórter, cobriu momentos importantes, como a morte do líder soviético Nikita Kruschev, em setembro de 1971, e a queda do Elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro. Antes de deixar a Globo, em dezembro de 2013, ela ainda foi editora do programa de cultura Starte, da GloboNews, diretora-geral do Globo Ciência e gerente da Fundação Roberto Marinho.
A jornalista também atuou na revista Pais & Filhos e na Geográfica Universal, na Funarte, na TV Manchete e no Jornal do Brasil.
Theresa Walcacer deixa dois filhos e cinco netos.