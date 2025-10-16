Maria de Fátima fica rica no final de "Vale Tudo"? Relembre o desfecho da personagem na primeira versão da novela

Glória Pires interpretou a personagem em 1988. Globo / Divulgação

Maria de Fátima (Bella Campos) está entre os suspeitos de matar Odete Roitman (Débora Bloch). No entanto, fãs de Vale Tudo ficam em dúvida se a influenciadora teria coragem de atirar contra a vilã.

É no último capítulo da trama, que irá ao ar nesta sexta-feira (17), que o mistério será finalmente desvendado. Para quem acompanha a trama, Maria de Fátima teria motivos suficientes para cometer o crime. Ambiciosa e disposta a tudo para alcançar o sucesso, ela também tinha algumas desavenças com Odete.

Além disso, a influenciadora está grávida de César (Cauã Reymond) — que firmou união estável com Odete. O relacionamento entre os dois começou às escondidas, enquanto Maria de Fátima ainda era casada com Afonso (Humberto Carrão), filho da própria vilã, o que intensificou ainda mais as suspeitas sobre suas motivações neste caso rumoroso.

Como foi o final da personagem na primeira versão?

Na novela exibida em 1988, Maria de Fátima (Glória Pires) chega na reta final longe do luxo e dos holofotes que sempre perseguiu. Separada de Afonso Roitman (Cássio Gabus Mendes), após ter suas armações descobertas, ela tenta recomeçar a vida trabalhando como vendedora e cuidando do filho, Rafael — fruto do relacionamento com César Ribeiro (Carlos Alberto Riccelli), seu antigo cúmplice em diversos golpes.

Em uma de suas últimas cenas, ela reencontra César, que a convence a aceitar mais uma proposta tentadora: casar-se com o príncipe Giovanni (Marcos Manzano) em um acordo de fachada. Pelo contrato, ela receberia 1 milhão de dólares por ano, durante cinco anos.

No capítulo final, ela aceita o acordo, sobe ao altar com o príncipe e mantém César como amante. Em uma conversa com Raquel, Fátima admite não se ver como mãe e pede que ela crie o seu filho.

Vem aí

