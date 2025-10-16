TV

No bem bom
Notícia

Maria de Fátima fica rica no final de "Vale Tudo"? Relembre o desfecho da personagem na primeira versão da novela

No remake, a personagem é uma das principais suspeitas da morte de Odete Roitman; a verdade só será revelada no último capítulo da trama

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS